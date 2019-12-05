Просил не для себя, а для Штатов: Трамп объяснил телефонный разговор с Зеленским

REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле просил оказать услугу для страны, а не для себя.

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: „Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает", под „нам" (в оригинале „us", что можно перевести как „нам" или, если это пишется заглавными буквами, как США — Ред.) я имел в виду США, нашу страну", — написал президент в среду, 4 декабря, вечером по местному времени в Twitter.

"Затем я сказал: "Я хочу, чтобы генеральный прокурор (США) позвонил вам или вашим людям". Демократы должны извиниться перед американцами!" — отметил Трамп.

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Напомним, на днях Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что считает "Украинагейт" исчерпанным. Так американский президент отреагировал на интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ и заявил об отсутствии давления на него во время телефонных переговоров, которые вызвали скандал.

Также хозяин Белого дома призвал демократов в Палате представителей возвращаться к работе.

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Трамп заметил, что украинский президент отрицает поведение американского лидера как некорректное в отношении Украины, в том числе и во время телефонных переговоров.

Также в Twitter глава Белого дома назвал рассмотрение дела об импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая ведется уже три года.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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