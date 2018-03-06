Просил ввести миротворцев: На суде зачитали обращение Януковича к Путину

Адвокат экс-гаранта объяснил, что за документ в 2014 году Чуркин показал в ООН

В Оболонском районном суде Киева на заседании по делу о госимзене экс-президента Виктора Януковича адвокаты представили обращение экс-гаранта с президента РФ Владимиру Путину в 1 марта 2014 года, которое ранее называли письмом Януковича к Путину с просьбой ввести войска.

Об этом сообщает Украинская правда.

Адвокат Виталий Сердюк сразу попросил приобщить к делу этот документ, на что суд согласился.

В тексте обращения указывается, что экс-гарант призывал Путина ввести полицейскую или военную миротворческую миссию в Украину для предотвращения его отстранения от власти.

"Обращаюсь к вам с предложением безотлагательно провести двусторонние консультации в соответствии со статьей 7 Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией о предоставлении помощи для восстановления законности, конституционного строя в Украине и рассмотрения вопроса о возможности использования военной или полицейской миротворческой миссии", – говорится в документе.

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Также в своем обращении Янукович призвал проинформировать по дипканалам мировое сообщество о его официальной позиции относительно событий, происходивших на Майдане в феврале 2014 года.

Также Сердюк предоставил копию запроса в МИД РФ с просьбой сообщить, поступало ли 1 марта 2014 года к ним обращение Януковича. Он указал, что российское внешнеполитическое ведомство подтвердило обращение экс-гаранта, и на тот момент постпред РФ в ООН Виталий Чуркин ознакомил с ним членов Организации.

Как известно, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН экс-постпред Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы "для защиты населения Украины". "…обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", – процитировал Чуркин письмо Януковича. "Действия России в Украине полностью адекватны и легитимны", – заявил Чуркин.

В свою очередь в Кремле заявляли, что не знают, откуда Чуркин взял письмо экс-гаранта к Путину.

Недавно во время пресс-конференции Янукович рассказал, что написал президенту РФ в 2014 году. Он заверил, что не писал письмо с просьбой ввести российские войска в Украину.