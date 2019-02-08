Просим дать свою оценку: "Оппоблок" выступил с заявлением по поводу вандализма
Партия обратилась к международной общественности с призывом отреагировать на ситуацию
Партия "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" выступила с заявлением по поводу массового вандализма по отношению к рекламной агитации кандидата в президенты от политической силы – Александра Вилкула.
Об этом говорится на сайте партии.
"Фактически позорной "нормой" стало обливание рекламы Александра Вилкула краской, что наблюдается по всей территории Украины. В ночь с 7 на 8 февраля в городе Черкассы неизвестными были уничтожены рекламные носители с агитацией за Александра Вилкула, а часть бордов были заклеены", – говорится в заявлении.
В партии заявили, что не расследованными остались факты нападения на Вилкула в Бердянске Запорожской области и препятствования его встречам с избирателями в Мангуше Донецкой области: "Все эти примеры показывают, что понятия "свободные", "равные", "честные", "транспарентные" выборы в нынешней Украине – всего лишь пустой звук".
"Мы обращаемся к представителям мировой общественности, международным мониторинговым миссиям, в первую очередь к БДИПЧ ОБСЕ, ко всем дипломатическим представительствам, аккредитованным в Украине, с просьбой дать свою оценку событиям вокруг оппозиционного кандидата и попыток срыва его кампании", - отметили в партии.
Напомним, ранее "Оппозиционный блок" обратился к дипломатам ЕС и США из-за попыток неизвестных сорвать встречу Вилкула с избирателями.
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