Просим дать свою оценку: "Оппоблок" выступил с заявлением по поводу вандализма

Партия обратилась к международной общественности с призывом отреагировать на ситуацию

Фото: opposition.com.ua.

Просим дать свою оценку: "Оппоблок" выступил с заявлением по поводу вандализма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dd6/978/5c5dd6978dc87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dd6/978/5c5dd6978dc87.jpg 2019-02-08T21:39:00+02:00 Политика Партия обратилась к международной общественности с призывом отреагировать на ситуацию

Партия "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" выступила с заявлением по поводу массового вандализма по отношению к рекламной агитации кандидата в президенты от политической силы – Александра Вилкула.

Об этом говорится на сайте партии.

"Фактически позорной "нормой" стало обливание рекламы Александра Вилкула краской, что наблюдается по всей территории Украины. В ночь с 7 на 8 февраля в городе Черкассы неизвестными были уничтожены рекламные носители с агитацией за Александра Вилкула, а часть бордов были заклеены", – говорится в заявлении.

В партии заявили, что не расследованными остались факты нападения на Вилкула в Бердянске Запорожской области и препятствования его встречам с избирателями в Мангуше Донецкой области: "Все эти примеры показывают, что понятия "свободные", "равные", "честные", "транспарентные" выборы в нынешней Украине – всего лишь пустой звук".

"Мы обращаемся к представителям мировой общественности, международным мониторинговым миссиям, в первую очередь к БДИПЧ ОБСЕ, ко всем дипломатическим представительствам, аккредитованным в Украине, с просьбой дать свою оценку событиям вокруг оппозиционного кандидата и попыток срыва его кампании", - отметили в партии.

Напомним, ранее "Оппозиционный блок" обратился к дипломатам ЕС и США из-за попыток неизвестных сорвать встречу Вилкула с избирателями.

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