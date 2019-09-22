"Прослушка" в кабинете директора ГБР: Труба заявил о последствиях

Роман Труба. Фото: Администрация президента

В кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы обнаружили прослушку. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Сегодня (21 сентября, – ред.) в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких – выясняем, как и то, к кому она приведет", – написал он.

На месте работала следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова сообщила, что в кабинете обсуждались рабочие моменты и утечка такой информации может навредить ходу досудебных расследований. Об этом пишет 112 канал.

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По словам Ивановой, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о этом правоохранителям и другим работникам ГБР.

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"Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", – добавила Иванова.

"В кабинете директора проходят совещания, в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают в относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", – подчеркнула Иванова.

Напомним, ранее Рада не поддержала законопроект о разрешении на "прослушку" для НАБУ и ГБР.

По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, причиной непринятия документа стала "дезинформация" депутатов.

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