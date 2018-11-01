"Просто думать головой": Климкин заявил, что не призывал украинцев не посещать Беларусь
Украинцам "стоит очень тщательно взвешивать все риски"
Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что не призывал украинских граждан не посещать Беларусь, но, по его словам, многим ветеранам АТО, журналистам и общественным активистам "стоит очень тщательно взвешивать все риски".
Об этом он написал в Facebook.
"Многие до сих пор обсуждает мои слова об опасности пребывания наших граждан в Беларуси из-за деятельности российских спецслужб. Спрашивают, что делать? На самом деле, ничего не делать. Просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность", – отметил министр.
"Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь похищением Павла Гриба", – подчеркнул он.
Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.
В свою очередь, представители Главного разведывательного управления Минобороны Украины подтвердили, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.
Как сообщалось, заключенного в Беларуси украинского журналиста могут обменять на российского шпиона.
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