"Просто думать головой": Климкин заявил, что не призывал украинцев не посещать Беларусь

Сегодня, 03:20

 Украинцам "стоит очень тщательно взвешивать все риски"

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA
Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что не призывал украинских граждан не посещать Беларусь, но, по его словам, многим ветеранам АТО, журналистам и общественным активистам "стоит очень тщательно взвешивать все риски".

Об этом он написал в Facebook.

"Многие до сих пор обсуждает мои слова об опасности пребывания наших граждан в Беларуси из-за деятельности российских спецслужб. Спрашивают, что делать? На самом деле, ничего не делать. Просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность", – отметил министр.

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"Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь похищением Павла Гриба", – подчеркнул он.

Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

В свою очередь, представители Главного разведывательного управления Минобороны Украины подтвердили, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья. 

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

Как сообщалось, заключенного в Беларуси украинского журналиста могут обменять на российского шпиона.
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