Просто скажите им "Спасибо": обращение Зеленского по случаю Дня памяти и примирения

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.

"Дорогие украинцы! Сегодня, в День памяти и примирения, мы преклоняемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира – момент падения и капитуляции нацистского режима. Всего за одну минуту можно изменить мир. Можно спасти его. А можно – уничтожить. Отдать приказ на первый обстрел, следствием которого станут десятки миллионов человеческих жизней", – сказал он

По его словам, в этот день "Украина вместе со всем миром говорит: Never again".

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"Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего. И они не могут стать формальностью. Мы все, особенно молодое поколение, рады жить в мире, где царит уважение и равенство, где нет места ксенофобии и расизму. И мы не имеем права забыть, какую цену заплатили наши предки, чтобы украинцы имели возможность жить в таком мире. И не имеем права забыть, что именно мы имеем в виду, когда говорим: "Никогда снова". Это страшные воспоминания участников войны, никогда снова не могут стать реальностью", - сказал президент.

"Голод, бомбардировки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, концлагеря и газовые камеры. Никогда снова. Три тысячи (из них половина – дети) заживо сожженных и расстрелянных в селе Кортелисы. Почти семь тысяч сожженных и расстрелянных в Корюковке. Более ста тысяч казненных в Бабьем Яру. Вот почему мы говорим – никогда снова. Вот почему мы должны помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и безумная идеология о мировом господстве одной нации", - добавил он.

Президент напомнил, что за шесть лет войны погибло более восьми миллионов украинцев: "во Второй мировой погиб каждый пятый украинец".

"И я не знаю, вообще возможно в полной мере осознать эти цифры. Миллионы искалеченных судеб. Миллионы шрамов на земле в виде могил. Миллионы детей, которые больше не услышат родительскую сказку перед сном. Миллионы матерей, больше не займут своих сыновей. Миллионы домов, в которые никто не вернется. Миллионы писем, остались без ответа. Миллионы написанных книг, стихов и песен. Миллионы несказанных "Я тебя люблю". И все это вместе – миллиарды причин для человечества не допустить подобного никогда снова", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что находится в Луганской области, в Меловском районе, близ села Пивневка, где "в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли".

"До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки из каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами. Чтобы следующие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве в мире и согласии. Сегодня наши мужественные ребята защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, в которм мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений", – сказал президент.

По словам Зеленского, сегодня мы чтим память всех ветеранов, которые противодействовали нацистам, всех подпольщиков, военнопленных, остарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации.

"Эта война принесла пустоту в наши города и села, в наши семьи, в наши души и сердца. Мы можем заполнить эту пустоту молитвой за души погибших и замученных. Заполнить ее рассказами молодому поколению об ужасах Второй мировой для неповторения этой катастрофы. Посмотрите сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек. Перечитайте их письма. И без лишних пафоса и помпы, о себе, в душе, просто скажите им "Спасибо". Поверьте, они услышат. И будут знать, что мы помним. Ну а на этом месте уже вскоре мы восстановим символ нашей памяти. Памяти всех, кто погиб за Украину. Никогда снова!" – сказал президент.

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Ранее сегодня глава правительства Денис Шмыгаль призвал всех украинцев в День памяти и примирения почтить память погибших во время Второй мировой войны.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада, по рекомендации ООН, установила отмечать 8 мая как День памяти и примирения.

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