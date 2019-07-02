Протестующие на Майдане анонсировали новую акцию и разошлись

Сегодняшняя акция протеста прошла спокойно

Фото: Сегодня

В Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция "Терпеть больше нельзя" против решения ЦИК о регистрации кандидатами в депутаты экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Также организаторы анонсировали проведение еще одной акции – под Конституционным судом Украины.

Сегодняшняя акция прошла спокойно, в общем участие в ней приняли не менее трехсот человек.

Напомним, вечером 2 июля группа активистов собрала на Майдане Независимости в Киеве митинг против регистрации журналиста Анатолия Шария и бывшего вице-премьера Украины Андрея Клюева кандидатами в депутаты.

Напомним, Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. После Революции достоинства он был объявлен в международный розыск, но позже его убрали из базы Интерпола.

Анатолий Шарий также является фигурантом уголовного дела. Еще в 2011 году в отношении него открыли производство по подозрению в инсценировке покушения на самого себя с обстрелом своего автомобиля. Также после Майдана в 2014 году он покинул Украину.

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