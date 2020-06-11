Противостояние США и России: почему Украине не выгодна гонка ядерных вооружений

В последние дни актуализировалась тема гонки ядерных вооружений и ядерной безопасности , поскольку глобальная система контроля за вооружениями стремительно разрушается под давлением глобальных проблем и глобальных игроков – России, США и Китая, которые нарушают эту систему или игнорируют ее.

Украина не заинтересована в новой гонке вооружений между сверхдержавами, ведь нам не выгодно, чтобы разрушался существующий международный порядок, поскольку мы являемся одним из его бенефициаров. Об этом Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего", рассказал в комментарии сайту "Сегодня"

"Украина последовательно, много десятилетий подряд выступает за сокращение вооружений, за сокращение стратегических наступательных вооружений, включая ядерное оружие, за то, чтобы не было ядерных испытаний. Потому что мы страна, которая отдала свое ядерное оружие, и, конечно, нам не выгодно, чтобы все стабилизирующие или сдерживающие механизмы – как, например, Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о сокращении ракет средней и малой дальности или Договор об открытом небе – исчезали. Потому что, получается, исчезают гарантии стабильного мира. А когда правил и гарантий нет, может случиться что угодно. И мы, к сожалению, здесь попадаем под перекрестный огонь. Мы как раз страна, которая находится на передовой этого глобального геополитического противостояния – в нашем случае российско-американского противостояния", – говорит эксперт-международник.

По его мнению, Украина не имеет инструментов влияния или давления и окажется в ситуации объекта.

"То есть, мы будем вынуждены только реагировать на изменяющуюся ситуацию, новые вызовы. Грубо говоря, пребывать в ситуации перманентного кризис-менеджмента: происходит что-то – нужно реагировать. И, к сожалению, это очень плохо", – подчеркнул Куса.

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Китай сейчас не готов присоединяться к договоренностям США и России, считает политолог.

"Он воспринимает это как попытку навязать ему свои правила, наложить ограничения, что в определенной мере верно. Для КНР принципиально важно, чтобы новый порядок был выстроен либо ими самими, либо при их участии в качестве полноценного партнера. Чтобы им никто ничего не навязывал. То есть для них важно, чтобы новая институциональная база создавалась или под их руководством, или при их непосредственном равноправном участии. Они рассматривают эту ситуацию как битву цивилизаций – своей и западной, которая когда-то их уже унизила, подписала договоренности и обманула. Потому они считают, что теперь пойдут на переговоры, только когда сами захотят", – говорит Куса.

По мнению аналитика, Китай не будет сейчас вести переговоры.

"Время еще не пришло. Думаю, они еще поторгуются. Хотя в конце концов должны сесть за стол переговоров. И здесь есть еще один риск. Потому что, когда рушатся договора, рушится старый порядок, стороны могут пойти на различные радикальные меры. Последствия которых будут настолько ужасны, что вопрос о формировании нового мирового порядка консенсусом встанет сам по себе. Как это было после Второй мировой", – подытожил Куса.

Напомним, первый президент (1991-1994) Леонид Кравчук рассказал, что Украина могла бы получить 250 млрд долларов за отказ от третьего в мире ядерного потенциала после подписания Будапештского меморандума, но до денег дело не дошло.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новая гонка ядерных вооружений: угрозы для Украины" .

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