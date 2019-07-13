Проукраинский маньяк Дональд Туск и люстратор Зеленский: главные высказывания недели

В Белом доме уверены: без помощи Америки войну на Донбассе не остановить

Фото: president.gov.ua.

США готовят новые санкции против Ирана, новый украинский президент собирается люстрировать предыдущего, а в МИДе осудили запрет в РФ деятельности Всемирного конгресса украинцев. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить

Президент Украины Владимир Зеленский предложил усилить закон о люстрации, в рамках которого люстрировать Порошенко и всех депутатов, а также чиновников последних пяти лет. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Меньше, чем за два месяца на должности, а особенно после последних поездок по стране, чувство одно – просто не хватает цензурных слов. Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю – это безнадежный диагноз … Они все одной масти – им всем фиолетово (все равно). Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкасаемость, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу", – сказал он.

Зеленский также возмутился действиями других чиновников и политиков.

"Для чего (нужны) министры, которые рассказывают, что украинцы много едят (об этом говорил министр социальной политики Андрей Рева – ред.), которые строят дороги лишь в своем Facebook и рождают детей в Америке, которые угробили здоровье нации и рассказывают про вред вишневых косточек. Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича, который называет граждан ублюдками, выбивает из рук телефоны и обещает дать им всем по лицу? Я каждый день ломая голову, что сними делать. Может обменять их всех на наших пленников? А может одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую?", – подчеркнул президент.

Глава государства считает, что самое мало, что можно сделать сейчас – это лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством.

"Мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить. Нами разработан законопроект о расширении норм закон об очищении власти. Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, главу Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, который занимали должности с 23 февраля 2014 года по 15 мая 2019 года", – добавил Зеленский.

Катерина Зеленко: Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали признание Всемирного конгресса украинцев "нежелательной деятельностью" в России. Так, МИД назвал это решение Генеральной прокуратуры России позорным, нарушающим права украинского меньшинства в РФ, и призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.

Катерина Зеленко. Фото: mfa.gov.ua

"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", – сказала спикер МИД Катерина Зеленко.

По её словам, такое решение властей России в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

Спикер МИД выразила недоумение, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", – резюмировала Зеленко.

Напомним, что закон о "нежелательных организациях" президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Дональд Туск: В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка

Президент Евросовета Дональд Туск, который на днях побывал в Станице Луганской, рассказал, что на своей должности в Евросоюзе делал все возможное для поддержки Украины, и после ухода со своего поста будет и дальше оставаться союзником и другом.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой. Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите мне, друзья. Но есть также много причин быть довольными. В Брюсселе кое-кто смотрел на меня, как на проукраинского маньяка , не раз мне говорили это прямо в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", – сказал он.

ЕС должен гордится, что имеет такого партнера как Украину, а также Туск лестно отозвался об украинцах.

Майк Карпентер: Я не вижу, как война на Донбассе может закончиться без активного участия США

Первая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне может состояться уже в августе-сентябре.Такие сроки озвучил посол Украины в США Валерий Чалый. Правда, точная дата не называется, хотя официальное приглашение в Офис президента Украины Белый дом направил еще в конце мая.

Как раз в эти дни в Вашингтоне представители команды Зеленского готовят повестку дня встречи лидеров. Состав нашей делегации не разглашают, но это уже их второй визит в Соединенные Штаты за последнее время.

Повестка дня переговоров лидеров США и Украины понятна: военная и финансовая помощь, санкции против "Северного потока-2" и поддержка в противодействии российской агрессии как минимум, а как максимум – вхождение Штатов в переговорный процесс с Россией по Донбассу.

Более того, визит Владимира Зеленского в Штаты будет проходить на фоне его ультиматума к Путину встретиться в Минске в компании лидеров США, Британии, Франции и Германии. По сути, Зеленский делает акцент на расширенном Будапештском формате.

"Я согласен, что лучший переговорный формат будет включать США вместе за столом с Россией, Украиной, Францией, Германией и Великобританией. Посмотрим, произойдет это или нет, но я не вижу, как война может закончиться без активного участия США", – заявил сайту "Сегодня" бывший советник вице-президента США в Администрации Обамы Майк Карпентер.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст также считает, что Администрация Трампа согласится на переговоры по Донбассу в таком формате, если мирное урегулирование всерьез будет обсуждаться. Даже несмотря на то, что сначала Барак Обама, а потом и Дональд Трамп давали понять, что миром на Донбассе должен заниматься именно Евросоюз.

"Американская политика росла стремительно против агрессии Кремля. Это подтверждает, что остановить агрессию Путина – в интересах Америки. И я бы не назвал это ультиматумом (Зеленского – Авт.). США понимают, что в этих переговорах они должны сыграть жизненно важную роль", – сказал сайту "Сегодня" Джон Хербст.

Майк Помпео: Расширение Ираном его ядерной программы приведет к новым санкциям и изоляции

Расширение Ираном, заявившим о планах обогащения урана выше уровня 3,67%, своей ядерной программы приведет к новым санкциям и дальнейшей изоляции.Об этом написал в воскресенье на своей странице в сети "Твиттере" госсекретарь США Майкл Помпео.

Майк Помпео. Фото: AFP

"Расширение Ираном его ядерной программы, о котором было недавно сказано, приведет к дальнейшей изоляции и санкциям", — заявил он.

О том, что Иран намерен повысить обогащение урана, ранее сообщал советник высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти.

Напомним, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

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