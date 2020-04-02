Провести выборы осенью можно даже в условиях пандемии: эксперты назвали варианты

Эксперты отмечают, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране

Пока не известно, когда в Украине эпидемия пойдет на спад. Поэтому политики и эксперты уже сейчас оценивают шансы проведения местных выборов осенью. В условиях карантина предвыборную кампанию можно вести онлайн, а места для голосования специально организовать под противоэпидемические требования. Об этом идет речь в материале "Угрожает ли эпидемия COVID-19 местным выборам в Украине".

Провести выборы, или, как минимум, избирательную кампанию в условиях карантина вполне возможно. По крайней мере, специалисты видят, как технически решать возникшие в связи с изменением обстоятельств проблемы.

"Давно уже существуют программы электронных опросов. Человек регистрируется, отвечает на вопросы, получает какие-то деньги даже за это. Недостатком такого опроса является то, что социолог не видит отвечающего и не может проконтролировать, кто на самом деле отвечал на вопросы – тот, кто регистрировался и подходит под выборку, или кто-то другой. Как он отвечал на опросы – вдумчиво или нет. То есть, здесь все грустно. Но есть телефонный опрос, который ближе к опросу "вживую" – социолог может более-менее прочувствовать и проконтролировать, как отвечает человек. Ранее мы также проводили фокус-группы таким образом. Но только в тех случаях, когда надо было одновременно связываться с разными регионами. Сейчас опробуем современные программы для конференций. Через нашу систему рекрутинга набираем респондентов и проводим вполне "живые" фокус-группы", – рассказал сайту "Сегодня" политтехнолог и социолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко.

По его словам, сейчас украинцы все больше уходят в онлайн и быстро обучаются интернет-технологиям – кандидат сможет общаться с избирателями онлайн. Это будут те же самые встречи, просто немножко изменится технология: где-то в чате сообщат, что в такое-то время встреча с кандидатом, вот ссылочка, приходите.

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Большее значение приобретут онлайн-технологии, которые уже и так доказали свою эффективность на последних выборах. Даже традиционная украинская "предвыборная гречка" может иметь место в условиях карантина.

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"Вот недавно встречал информацию. Звонят, говорят: "Вам пакетик от такого-то политика. Поскольку сейчас карантин, он очень беспокоится о вас. Мы вам принесем, под дверями поставим. Пожалуйста, заберите". Приносят, соблюдая все меры безопасности – в масках, перчатках, оставляют. А помимо гречки бросить в пакетик какую-то брошюрку – не проблема. Так что этот вопрос технически просто решаем – гречка, конечно, будет", – говорит Андрей Еременко.

А вот что касается самого голосования, то социолог видит его абсолютно возможным. Главное, нужно специально оборудовать избирательные участки (по рекомендациям медиков).

В свою очередь глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель тоже акцентирует внимание на вопросах безопасности на участках, если будет позволять эпидситуация.

"На самом деле, многие вопросы надо проработать. Например, избирательные кабинки. Они необходимы, чтобы гарантировать тайну голосования. Но мы понимаем, что это закрытое пространство, которое в условиях продолжения эпидемии, пусть и в небольших масштабах, несет определенные угрозы. И над этим нужно думать", – говорит глава КИУ.

Напомним, на днях народный депутат Дмитрий Лубинец в интервью сайту "Сегодня" уже объяснял, почему нельзя срывать выборы осенью из-за коронавируса. Он напомнил о Конституции, в которой записано право людей выбирать свою местную власть.

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