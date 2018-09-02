Провокация не удалась: российские пранкеры позвонили Полтораку, но были "отправлены в соответствующем направлении"

Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей

В ночь на воскресенье, 2 августа, российские пранкеры попытались спровоцировать министра обороны Украины Степана Полторака высказаться по поводу последних событий на Донбассе. Неизвестные преследовали цель "переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных".

Об этом сообщили на официальном сайте украинского оборонного ведомства.

"Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой выходки – переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных", – говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

В Минобороны отметили, что провокацию российских пранкеров сразу же разоблачили.

"Их попытка была сразу же разоблачена, и они, на понятном для них языке, были "отправлены в соответствующем направлении". Провокация не удалась", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Ранее мы уже писали о том, что боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.