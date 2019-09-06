"Прямая линия" Кабмина и рассмотрение законов Зеленского в Раде: главные темы дня

Состоится прямая телефонная линия Кабинета министров при участии руководства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Телефон прямой линии: (044) 254-05-65.

Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Повестка дня: проект закона о консолидации полномочий надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.

Комитеты ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, по вопросам правовой политики и по вопросам правоохранительной деятельности будут рассматривать неотложные законопроекты президента Зеленского по реформированию прокуратуры, расширению полномочий НАБУ, восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение и др.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings может провести действия по отношению суверенных рейтингов Украины и Казахстана.

Почти по всей Украине в пятницу облачно с прояснениями, дожди ожидаются только в Полтавской, Сумской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине заработал Антикоррупционный суд, а учетная ставка снизилась. Больше о других итогах дня 5 сентября смотрите в сюжете:

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