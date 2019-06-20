Прямая линия с Путиным: главные заявления президента России

В прошлом году хозяин Кремля ответил на 73 вопроса, а общение с россиянами затянулось на 4,5 часа

Фото: kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин дал старт 17-й Прямой линии с россиянами. Хозяин Кремля отвечает на интересующие граждан РФ вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Российский лидер опоздал на 8 минут на прямой эфир со своими гражданами. Новости "Сегодня" будут в онлайн-режиме рассказывать, как Путин отвечает на вопросы. Информация обновляется...

Отметим, что в прошлом году Прямая линия с Путиным оказалась самой непопулярной за семь лет. Передача длилась 4 часа 22 минуты и ответил на 73 вопроса. В 2018-м Прямую линию посмотрели 5,79 миллиона человек, в то время как в 2017-м – 6,2 млн человек, в 2016-м – 7,1 млн, а в 2015-м больше всего – 8,38 млн человек.

Подобная программа под различными названиями существует с 2000 года. Mediascope использовал для исследования все российские города с населением более 100 тысяч человек. Целевой аудиторией программы аналитики определены зрители старше четырех лет.

Так, в прошлом году российский президент сделал несколько заявлений по Украине. Например, Путин цинично высказался, что думает об Украине. Оказывается, несмотря на развязанную им войну и убийства на Донбассе, российский лидер относится к Украине как к братской стране.

Также читайте подробней, что Путин говорил об Украине во время Прямой линии в 2017 году.

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