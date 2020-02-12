Прямо под носом у оккупантов: вблизи Крыма собрались депутаты Рады (фото)

В октябре депутаты из комитета ВР по правам человека приезжали на Донбасс, а сегодня собрались на выездное заседание на территории контрольного пункта въезда/выезда "Чонгар".

В пресс-службе парламента сообщили, что на админграницу Украины с оккупированным Крымом отправились не только представители парламентского комитета, но и постпред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, министр по делам оккупированных территорий Оксана Коляда, лидеры крымскотатарского народа и представители Меджлиса.

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Еще до самого заседания председатель комитета Дмитрий Лубинец, а также Денисова, Кориневич, Гусев, Коляда, глава Меджлиса Рефат Чубаров и лидер крымскотатарского народа нардеп Мустафа Джемилев провели мониторинговый визит на КПВВ "Чонгар". Они ознакомились с работой режимных и сервисных зон на пункте пропуска и перечнем предоставляемых услуг, пообщались с гражданами, которые пересекают админграницу.

А тем временем в Киеве разгорелся скандал с высказываниями относительно водоснабжения оккупированного полуострова. Как сообщали новости "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов главного "слугу народа" попросили высказать личную позицию по поводу ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки относительно Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым. На это Арахамия сказал, что пустил бы воду в Крым при условии одного компромисса.

В свою очередь у Путина ответили на слова Арахамии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Россия не собирается торговаться по поводу Крыма.

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