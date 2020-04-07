Прямые переговоры с боевиками и подпись Ермака: Кулеба расставил точки над "і"

Украинская власть ищет любые пути для того, чтобы Минский переговорный процесс был эффективным

Протокол о необходимости создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе, под которым поставил свою подпись руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не является международно-правовым документом. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета для юридической оценки и отзыва подписи", - сказал Кулеба.

Кулеба напомнил, что Москва все последние шесть лет обвиняет всех, кроме самой себя, в той ситуации, которая сложилась из-за ее действий на Донбассе. Министр подчеркнул, что украинская власть ищет любые пути для того, чтобы Минский переговорный процесс был эффективным, вел к освобождению людей и к деоккупации украинской территории.

При этом Кулеба подчеркнул, что структура Трехсторонней контактной группы не меняется.

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"И мы не планируем ее изменение. Она состоит из России, которая напала на Украину; из Украины, которая защищается; и с ОБСЕ, которая между ними посередине", - уточнил министр.

Кулеба также заявил, что никогда не поддерживал и не будет поддерживать прямые переговоры с боевиками.

"Я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция – прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть", – сказал министр.

По словам Кулебы, он лично с Ермаком пересекается только в вопросах, связанных с Минским процессом. Кулеба сказал, что у него еще не было детальной и широкой беседы с Ермаком о том, какие у него взгляды относительно ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории Донбасса.

"У нас есть рабочие вопросы, которые мы прорабатываем, но вы спрашиваете о какой-то системе взглядов. Для этого нам нужно с ним дополнительно пообщаться", – сказал Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отозвать подписи представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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