Прямые переговоры с боевиками в Минске: реакция политиков и экспертов

На переговорах в Минске договорились о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в который войдут представители ОРДЛО. В Украине это решение вызвало бурю негодований, назявыая это прямыми переговорами с боевиками. Некоторые политики это уже называют "зрадой", а эксперты пока более сдержаны и не видят явной угрозы.

Народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук обратился к президенту Украины с требованием объяснить подписанный украинской стороной в Минске документ.

"Никаких прямых переговоров с пособниками оккупантов не будет. Медиа обнародовали документ, который якобы подписал представитель Украины в Минске. Там говорится о вещи, которую не воспримет ни один настоящий патриот Украины – прямые переговоры с марионетками агрессора. С людьми, которые стреляют в украинских военных по команде из Москвы. Кремль много лет хочет сделать так, чтобы мы признали пособников оккупантов "стороной переговоров" и назвали войну с Россией "внутренним конфликтом". Я требую от президента предоставить официальное объяснение относительно этого документа. Что именно было подписано в Минске? Какова позиция власти и лично президента относительно прямых переговоров с пособниками оккупантов, которых контролирует Москва? От себя добавлю. Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть. "Голос" и я лично сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", – написал он в Facebook.

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев призвал не паниковать и пообещал, что никто Украину не собирается сдавать.

"Вот только давайте без истерик, теорий измен и мятежей. Послушаем спокойно Андрея Ермака и взвешенно будем определять свои позиции. Война не прощает эмоциональных решений. А война с Россией продолжается – что бы не написали и не приняли в Минске. И ни один вирус или карантин не остановит украинцев, включая народных депутатов всех, кроме одной, фракций, в случае угрозы независимости, суверенности и территориальной целостности. Никто Украину не "сдаст" – ни президент, ни Верховная Рада, ни правительство, ни войско, ни общество", – написал он.

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А вот нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко более радикально отреагировал на действия представителей Украины в ТКГ, считая, что Украина двигается по молдавскому сценарию.

"Украина подписала в Минске соглашение о том, что создается определенный консультативный орган, в котором представители Украины и так называемых "ДНР" и "ЛНР" будут на равных обсуждать политические вопросы. Без России. Она теперь просто наблюдатель, как Франция, Германия и ОБСЕ. Владимир Александрович (Зеленский), этим решением вы двигаете Украину по молдавскому сценарию и признаете, что в Украине "гражданская война", а не вторжение России. Это путь капитуляции и разрушения государства. Вы приносите не мир, а новые противостояния, что подтверждает число жертв обстрелов, которое растет. Путину нужен не Донбасс, не Крым, а вся Украина. Граждане Украины этого не допустят", – отметил политик.

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко напомнил, что Минские соглашения – это предательство национальных интересов, которые невозможно выполнить без потери независимости и суверенитета.

"Обнародованные сегодня "новые Минские договоренности" в очередной раз доказали безоговорочную правоту нашей позиции. В них зафиксировано, что Россия – не агрессор, а только участник переговоров на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ. Зато террористы, которые являются марионетками Кремля, становятся полноценными участниками переговоров с Украиной. Таким образом, подписав "новые Минские договоренности", нынешние представители Украины признают то, чего добивался Кремль все прошедшие шесть лет с начала вооруженной агрессии: Россия – не агрессор, а миротворец, в Украине – внутренний конфликт, сторонам которого Россия помогает найти компромисс. То, что подписали представители Украины в Минске – это путь к снятию международных санкций с агрессора – путинской России. Это государственная измена. Представители Украины в Минске должны быть немедленно отстранены от переговоров и отданы под суд. Если в Украине СБУ и прокуратура – дело о государственной измене должно быть возбуждено сегодня", – написал политик.

Политолог Владимир Фесенко не видит в этом документе никакой "зрады", и никакой легализации ОРДЛО, и не считает этот Консультативный совет – прямыми переговорами Киева с боевиками.

"Это экспертная площадка при политической подгруппе в ТКГ в Минске. И подобная идея предлагалась, в том числе и мной, еще несколько лет назад. Кстати, попытку такого экспертного диалога Россия заблокировала два года назад в Минске. А сама идея исходила от аналитических центров, связанных с ОБСЕ. Еще один возможный сценарий – с нашей стороны там будут представители Донбасса, в том числе и представители беженцев из ОРДЛО. Это идея, которую Ермак высказывал в Лондоне в начале декабря прошлого года. Такой вариант, на мой взгляд, также приемлем. Но крайне важно, кто там будет с нашей стороны", – объяснил эксперт.

Политолог Алексей Голобуцкий: "На седьмом году войны, в конце первого года каденции шестого президента Украины, в среду, 11 марта 2020 года Россия была освобожден от статуса военного агрессора и виновницы войны в Украине. Российско-украинскую войну вот этот документ юридически для всего мира переводит в статус "внутреннего конфликта" между Украиной и ОРДЛО".

Отметим, что на брифинге по итогам заседания СНБО глава Офиса президента Андрей Ермак четко заявил, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками. Он напомнил, что в рамках принятых в 2015 году минских соглашений Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ.

11 марта в столице Беларуси состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. В Минске обсудили новый обмен пленными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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