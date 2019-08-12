Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает "режим Лукашенко"

/ Фото: president.gov.ua

В Украине президент Владимир Зеленский приобрел популярность, в том числе, и после его знаменитых разборок с чиновниками во время визитов по регионам страны. В народе стали сравнивать его поведение с действиями президента Беларуси Александра Лукашенко, для которого приехать в глубинку и отчитать чиновника и уволить его – обычно дело.

Политический психолог Светлана Чунихина в интервью "Апострофу" объяснила поведение украинского президента.

По ее словам, в поведении Зеленского есть свой политический расчет, ведь пока он купался в фонтанах (в Мариуполе), эпатируя публику, рейтинг у него все равно падал.

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"Но как только он начинал "включать Лукашенко", это соответствовало запросам общества, рейтинг начинал расти, и мы сегодня видим беспрецедентную победу (в том числе его политической силы "Слуги народа" – ред.) и успех. Политически неопытный Зеленский оказался человеком с куда более острым политическим чутьем, чем наши классические канонические политики. Его политическое чутье релевантно нашей ситуации, нашему времени и нашему обществу. Как это характеризует его как политика и как человека? Обычно есть рамка каузальной атрибуции (феномен межличностного восприятия – ред.), как мы приписываем людям мотивы и причины их поведения. Мы должны смотреть, насколько поведение человека в данной ситуации типично или уникально, а также насколько оно соответствует нормам. Эти публичные порки чиновников с моей точки зрения, скорее, типичны. Мы видели их неоднократно у Януковича и Гройсмана. Это типичное поведение более статусного начальника по отношению к менее статусному", – рассказала Чунихина.

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Отметим, что во время своих рабочих поездок по Украине президент уже не раз инспектировал местную инфраструктуру. Как правило, общение с местными чиновниками там заканчивалось жестко, иногда увольнениями. Читайте подробней все о рабочих поездках Зеленского.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

Также новости "Сегодня" сообщали, как планируют визиты Зеленского по Украине. Заместитель главы Офиса главы государства Кирилл Тимошенко рассказывал, для чего президент Украины выходит в люди во время своих поездок по регионам.

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