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Публичный смысл или политическая подоплека: что значит отмена очередного заседания Кабмина

28 мая, 16:30

По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия

Фото: Кабинет министров Украины

Отмена заседания Кабмина, которое должно было состоятся в среду, 29 мая, связано с тем, что правительство хочет дождаться решения Рады по его роспуску.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

"Кабмин собирается дождаться решения парламента о своей возможной отставке и только после этого собираться. Фактически, на этой неделе будет решение Рады. И, я думаю, как только будет это решение, Кабмин будет принимать свое. В этом есть чисто публичный смысл. Они собираются просто дождаться решения, и только после этого что-то делать", – говорит Васильев.

В таком решение правительства и его главы Владимира Гройсмана может быть и политическая подоплека, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Возможно, таким образом Гройсман дает понять, что он уже написал заявление и ждет соответствующую реакциу Рады. Кроме того, он, возможно, показывает, что не надо из него делать козла отпущения. На Кабмин вешали и продолжают вешать негатив. Уж сколько всего плохого наговорили о правительстве. И это вполне нормальная реакция человека – отойти от дел, чтобы те, кто его обвиняет, что-то делали сами. Он не позволяет на своем фоне делать предвыборную кампанию. Уже нет политической "груши", которую можно бить. Таким образом, возможно, Гройсман дает возможность команде Зеленского работать и самим что-то делать", – предполагает Бала.

Но при этом эксперты сошлись во мнении, что до голосования Рады Кабмин продолжает выполнять свои обязанности. И то, что 29 мая не состоится очередное заседание, не значит, что Кабмин отошел от дел.

"Согласно действующей Конституции, пока Верховная Рада не проголосует за отставку главы правительства, он выполняет свои обязанности. Министры также выполняют свои обязанности в полном объеме", – говорит Бала.

И даже такое голосование Рады не значит, что министры сразу же прекратят выполнять свои обязанности.

"Даже если правительство отправят в отставку, это не значит, что министры сразу же собирают свои боксы и уходят из офиса. Они продолжают работать, только в статусе и. о. И только тогда, когда парламент, этот или новый, сформирует коалицию и назначит новое правительство, министры освободят свои кабинеты. Правительственного безвластия не будет", – говорит Васильев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не сменил своего решения и уходит с должности. Такое заявление он сделал в среду, 22 мая, открывая заседание Кабмина.


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Тег Кабмин, Рада, отставка, правительство, заседание, эксперт, Зеленский, Васильев, отмена, голосование, бала, Гройсман

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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