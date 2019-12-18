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Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциями

18 декабря, 10:54

Зеленюк Кристина

Россия будет неспособна сама закончить скандальный газопровод, когда иностранным компаниям запретят помогать

/ Фото: AFP

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Пока Россия сроила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект. Об этом идет речь в материале "Сегодня" о санкциях США против "Северного потока-2".

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар напомнил, что разговоры о санкциях против "Северного потока-2" в Америке ведутся еще с тех пор, как 2 августа 2017 года был принят и подписан Трампом закон CAATSA – "О противодействии противникам Америки с помощью санкций". Среди прочего CAATSA предусматривает введение финансовых ограничений против компаний, которые инвестируют в строительство российских трубопроводов. Среди них: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

"Но это вызвало недовольство европейской стороны. Также было определенное ожидание со стороны Вашингтона, что удастся уговорить европейцев. Да и Еврокомиссия изначально была настроена на то, чтобы этот проект не был реализован. Но еще два года назад я говорил, что с введением санкций американцы спешить не будут, чтобы Россия побольше зарыла денег на морское дно. Ведь сегодняшние санкции касаются компаний-подрядчиков, выполняющие комплексы строительных работ, без которых российская сторона просто не в состоянии закончить строительство газопровода, поскольку не имеет технологий глубоководной укладки труб", – рассказал нам в комментарии Михаил Гончар.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Трамп заявил, что готов немедленно подписать документ и он уже отправлен ему в Белый дом. Стали известны детали американских санкций против "Северного потока – 2".

Напомним, предусмотренные оборонным бюджетом США санкции направлены против компаний, которые прокладывают трубопровод "Северный поток-2" по дну моря. Также США придерживаются позиции, что "Северный поток-2" является экономически необоснованным проектом.

При этом "Северный поток-2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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Россия США санкции Северный поток 2

Источник: Сегодня

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