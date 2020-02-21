"Пусть живут у меня" – Милованов готов приютить эвакуированных из Китая

Об этом министр заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов готов приютить у себя эвакуированных из Китая.

Об этом член правительства заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24", в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном".

"Если этим людям негде жить – пусть у меня живут", – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В то же время, по мнению Тимофея Милованова, в Украине прибывшим из Китая людям созданы все условия для прохождения всех необходимых процедур во время обсервации. А сами прибывшие являются здоровыми людьми, подчеркнул Милованов. Министр также отреагировал на протесты, которыми сопровождалось поселение эвакуированных из Китая в медицинскую часть "Новые Санжары" в Полтавской области.

"Все происходит в рамках стандартов, люди здоровы. Человечность должна победить страх", – сказал Тимофей Милованов,

Напомним, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона. Журналист "Сегодня" проведет весь период обсервации в Новых Санжарах.

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