"Пустая трата денег": Кабмин начнет экономить на канцтоварах

Фото: instagram.com/dubilet

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку канцтоваров с логотипом правительства. Об этом он написал в Instagram.

Он считает это пустой тратой денег.

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"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", – написал Дубилет.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами. По поручению Дмитрия Дубилета, изменения должны заработать с 1 октября. До того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

Но это не единственные изменения. На днях стало известно, что заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил принято решение.

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