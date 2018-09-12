Путь России в Европу лежит через Украину: названы условия для Москвы

Сегодня, 05:22

Европейцы не против, если Россия станет частью цивилизованного мира, но есть условия

Фото: AFP
Фото: AFP

Россия может стать европейским государством, но для этого необходимо выполнение главных условий – прекратить агрессию против Украины и вернуть оккупированный Крым. Об этом сказал в интервью сайту "Сегодня" бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Европа не против жить с Россией, но для этого эта страна должна измениться, отметил политик. Он объяснил ключевые ожидания Запада от Москвы.

"Россия должна снова вернуться на европейскую колею. Я не говорю про интеграцию, но она должна начать вести себя как европейское государство. Это самое главное условие. Пока Россия не будет этого выполнять, санкции должны оставаться. А что значит, когда Россия ведет себя как европейское государство? Это значит, она заканчивает свою агрессию на территории Украины и решает вопрос Крыма", – сказал Кубилюс.

В то же время экс-премьер Литвы уверен, что с Путиным невозможно о чем-то договориться и нужно понимать, что он не измениться и будет вести себя так, как и всего 18 лет до этого.

Читайте полный текст интервью с Андрюсом Кубилюсом: "Западу нужна общая стратегия по отношению к России".

Также Кубилюс рассказывал, что Украина может спасти Россию и помочь ей стать нормальным европейским государством. По его словам, стратегия Запада заключается в том, чтоб помочь России уже после Путина трансформироваться, а путь к этому лежит через успешную Украину.
Россия, Крым, Европа, Украина, кубилюс

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Источник:

"Сегодня"

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