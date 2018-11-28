Путин больше не скрывает, что это был его приказ расстрелять корабли Украины – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия своим нападением в Азовском море показала, что уже и не скрывает свою агрессию против Украины, а стрелять по украинским кораблям приказал российский лидер Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Это первый раз, когда Путин уже просто не скрывает больше, что это был его приказ применить Вооруженные силы и открыто расстрелять украинских военных на наших кораблях", – сказал он.

Порошенко напомнил американцам, что между Россией и Украиной все еще действует двухстороннее соглашение о свободном судоходстве в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

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"В соответствии с этим соглашением мы имеем абсолютную свободу передвижения через Керченский пролив и в Азовском море, без каких-либо ограничений. Задерживать и блокировать украинские суда абсолютно противозаконно соответствии с международным правом по свободной навигации. Это очень опасный прецедент и мы должны обеспечить международную реакцию, потому что завтра любое международное судно может быть подвергнуто нападению. Мы не можем больше с этим мириться", – подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что в соответствии с международным правом – это прямой акт агрессии, который полностью подпадает под резолюцию ООН.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

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