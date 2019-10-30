Путин цинично заявил, что разведение сил на Донбассе — не такой сложный вопрос

Фото: kremlin.ru

Реклама

Президент России Владимир Путин считает "не таким уж сложным" вопрос разведения сил на Донбассе и отмечает, что от этого многое зависит в урегулировании ситуации.

"Не такой уж сложный вопрос на самом деле — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах", — цинично заявил хозяин Кремля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Это тянется годами", — добавил он.

"Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос или нет — я не знаю, но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе", - заявил Путин, умолчав о роли России в подогревании вооруженного конфликта на Донбассе: поставках оружия пророссийским боевикам и отправке кадровых российских военных на восток Украины.

Напомним, ранее Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не похож на националиста .

Напомним, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что отвод украинских войск в Золотом, где ранее состоялась перепалка Зеленского с добровольцами и ветеранами полка "Азов", который российская пропаганда называет националистическим, стал в определенной мере неожиданностью для Москвы, которая "недооценила Зеленского".

"Буквально на днях по итогам поездки Зеленского в Золотое Кремль устами Пескова обвинил украинскую власть в отсутствии контроля над ситуацией, возложив вину за срыв отведения на Украину. Риторику понять можно: хотя, с одной стороны, Москва заинтересована в выполнении Минских соглашений, с другой, она играет на дестабилизации ситуации в Украине. Они пытаются подставить Зеленского, показать, что он слабый, не контролирует ситуацию. Но здесь они просчитались. Зеленский оказался не так прост и не так слаб, как ожидали в Москве", – сказал политолог.

При этом Владимир Фесенко отметил, что ранее Москва и сама нарушала договоренности в том же Золотом.

"Напомню, что и в Станице Луганской не с первой попытки был отвод войск, и там нарушения были именно со стороны сепаратистов. И в Золотом были нарушения с той стороны. И даже в Москве обещали разобраться и повлиять на сепаратистов. Поэтому вопрос, кто кого и как контролирует, касается и Москвы", – сказал Владимир Фесенко.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама