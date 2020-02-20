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Путин дал скандальное интервью про Украину: первые подробности

20 февраля, 19:31

Президент России не знает, как называются жители Украины

Президент России Владимир Путин, мало того, что считает некоторые украинские регионы "исконно русскими землями", так еще и не знает, либо умышленно коверкает этноним жителей Украины, делая ударение на второй слог в слове "украинцы".

Об этом он заявил журналисту Андрею Ванденко, который брал у него интервью "20 вопросов Владимиру Путину" для кремлевского информагентства ТАСС.

"Украинцами называли людей, которые..." - начал говорить президент РФ.

"Украинцами", – перебил его интервьюер, поправив.

"Украинцами", – настоял Путин.

На это уже отреагировали в соцсетях, напомнив хозяину Кремля правила русского языка, о которых он, возможно, даже не подозревает.

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Полное интервью президента РФ, посвященное теме взаимоотношений России и Украины, выйдет 21 февраля.

Напомним, 19 декабря в Москве прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которую он традиционно дает раз в год. Ни одна из пресс-конференций российского лидера последних лет не обходилась без вопросов об Украине. Что именно хозяин Кремля говорил в этот раз о российско-украинских отношениях, читайте в специальном материале на сайте "Сегодня".

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Россия украинцы Украина Владимир Путин

Источник: Сегодня

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