Путин должен заплатить: Порошенко поручил подготовить иск против РФ за ущерб на Донбассе

Президент Петр Порошенко обратился к Кабинету министров с просьбой принять меры по взысканию с России возмещения ущерба, причиненного агрессией на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что агрессия России каждый день приносит Украине человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия. Экономический потенциал Крыма и Донбасса уничтожен, отметил глава государства.

В связи с этим президент требует сформировать консолидированную претензию (иск) Украины к России для возмещения ущерба.

"Обратился в Кабинет министров с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона. Ожидаю от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным", – заявил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что ждет Украину после освобождения Донбасса: Тымчук указал на большие проблемы

Глава государства напомнил, что на недавнем саммите Украина – ЕС европейские лидеры выразили готовность помочь Украине с восстановлением Донбасса.

"Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией утраченных надежд", – добавил он.

Напомним, эксперты аналитического центра Atlantic Council подсчитали колоссальные потери Украины от оккупации Крыма и Донбасса. На востоке Украины в ходе боевых действий была разрушена инфраструктура. В исследовании эксперты оценили убытки от войны в 9,5 млрд долларов. Также они подсчитали потери от аннексии полуострова.

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отмечал, что отстраивание Донбасса нынешними темпами займет 500 лет. По его словам, согласно отчету PricewaterhouseCoopers, только на восстановление инфраструктуры на подконтрольной территории нужно 15 миллиардов долларов.