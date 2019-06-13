"Путин, досвидос": Кошевой высказался о президенте России

Кошевой назвал Путина очень злым человеком

Евгений Кошевой. Фото: пресс-служба "Квартал 95".

Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", высказался о Путине, а также о встрече Владимира Зеленского с президентом России. Свое мнение он рассказал в эфире авторской программы Алеси Бацман на одном из украинских телеканалов.

Евгений Кошевой назвал Путина очень злым человеком и признался, что у всей команды президент РФ вызывает только ненависть.

"Сказать, что Путин злой – это ничего не сказать. Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко. Я не хочу его увидеть, я хочу, чтобы он улетел в космос", – сказал Евгений Кошевой.

Он предложил создать специальную капсулу для президента РФ и всех его пропагандистов, и отправить их в космос.

"Вот просто позвонить Маску и сказать: "Сделай капсулу для Путина", и все. Пусть он улетает, досвидос. Путина, Скабееву туда посадить. Кто там еще? Кто говорит, что их там нет, всех этих посадить в одну капсулу и назвать их "Шпроты", и пусть летят. На Луну или на Марс. Вот это будет поездка! В один конец надо", – добавил комик.

Также Кошевой ответил на вопрос Алеси Бацман о переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он отметил, что "надо будет разговаривать по-мужски".

"А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал. Наш Вован же качается – может вырубать. Мне бы очень хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет!" – добавил Кошевой.

Как Кошевой заявлял ранее, "95 квартал" и далее намерен шутить о президенте Украины Владимире Зеленском.

Пока переговоры Зеленского с Владимиром Путиным под вопросом, российский лидер своеобразно прокомментировал первые действия главы украинского государства на своем посту.

Напомним, также "Сегодня" выяснили, что ждут украинцы от нового президента. Решение конфликта на Востоке Украины – на втором месте среди народных ожиданий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Путин, досвидос": Кошевой высказался о президенте России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"