Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Путин, досвидос": Кошевой высказался о президенте России

13 июня, 15:24

Кошевой назвал Путина очень злым человеком

Евгений Кошевой. Фото: пресс-служба "Квартал 95"
Евгений Кошевой. Фото: пресс-служба "Квартал 95".

Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", высказался о Путине, а также о встрече Владимира Зеленского с президентом России. Свое мнение он рассказал в эфире авторской программы Алеси Бацман на одном из украинских телеканалов.

Евгений Кошевой назвал Путина очень злым человеком и признался, что у всей команды президент РФ вызывает только ненависть.

"Сказать, что Путин злой – это ничего не сказать. Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко. Я не хочу его увидеть, я хочу, чтобы он улетел в космос", – сказал Евгений Кошевой.

Он предложил создать специальную капсулу для президента РФ и всех его пропагандистов, и отправить их в космос.

"Вот просто позвонить Маску и сказать: "Сделай капсулу для Путина", и все. Пусть он улетает, досвидос. Путина, Скабееву туда посадить. Кто там еще? Кто говорит, что их там нет, всех этих посадить в одну капсулу и назвать их "Шпроты", и пусть летят. На Луну или на Марс. Вот это будет поездка! В один конец надо", – добавил комик.

Также Кошевой ответил на вопрос Алеси Бацман о переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он отметил, что "надо будет разговаривать по-мужски".

"А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал. Наш Вован же качается – может вырубать. Мне бы очень хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет!" – добавил Кошевой.

Как Кошевой заявлял ранее, "95 квартал" и далее намерен шутить о президенте Украины Владимире Зеленском

Пока переговоры Зеленского с Владимиром Путиным под вопросом, российский лидер своеобразно прокомментировал первые действия главы украинского государства на своем посту.

Напомним, также "Сегодня" выяснили, что ждут украинцы от нового президента. Решение конфликта на Востоке Украины – на втором месте среди народных ожиданий.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, Зеленский, отношение, Кошевой

Вы сейчас просматриваете новость " "Путин, досвидос": Кошевой высказался о президенте России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Сегодня каждый из нас стал президентом": все подробности инаугурации Зеленского

21 мая, 07:00

Гарант целовал друзей, призвал убрать портреты и распустил Раду

Квартал 95 намерен шутить о Зеленском-президенте

21 апреля, 22:04

По словам Кошевого, юмористы уже репетируют новые шутки

Путин прокомментировал начало президентства Зеленского

Сегодня, 11:42

Хозяин Кремля объяснил, почему еще рано оценивать деятельность президента Украины

Путин сделал новое циничное заявление по Украине

Сегодня, 10:49

На Донбассе агрессор продолжает стрелять, в Крыму продолжаются задержания, а хозяин Кремля намекает на "восстановление дружбы"

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Портнов: Госбюро открыло дело о захвате власти Порошенко

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией

​Эти продукты «забирают» молодость

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

Российские звезды в начале карьеры. Фото

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?

Кто есть кто в списке Смешко

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Сегодня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Как стирать пуховик в стиральной машине

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь