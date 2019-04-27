Путин: Думаем упростить выдачу паспортов РФ для всех граждан Украины

Путин заявил о возможности масштабной "раздачи" российских паспортов

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин, который недавно подписал указ о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил о возможном начале выдачи паспортов РФ всем гражданам Украины.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", – заявил он на пресс-конференции в Пекине.

Также он заверил, что решение о раздаче паспортов не было спонтанным, и "не принималось с кондачка".

"Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", – отметил Путин.

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский назвал две скрытых цели, которые могут преследовать в Кремле, подписав решение о раздаче паспортов РФ гражданам Украины.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Больше о том, почему Кремль решил пойти на выдачу паспортов жителям Донбасса, читайте в материале сайта "Сегодня": Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами.

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