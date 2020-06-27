Путин – это старый вирус: в "Слуге народа" оценили политику Кремля

Президент России Владимир Путин со своей статьей, которая недавно вышла на The National Interest и в которой он фактически оправдывает оккупацию стран Балтии и пакт Молотова – Риббентропа – заговор нацистской Германии и сталинского СССР, стал для мирового сообщества своеобразным вирусом.

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Об этом заявила Елизавета Ясько, народный депутат, "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Что мы имеем на сегодня в мире вместе с этой статьей и Владимиром Путиным. Мы имеем Путина, как вирус – международный вирус. Если мы будем говорить, будем действовать, будем успешной страной – от этого будет зависеть сможем ли мы найти тот антивирус Путину", – отметила она.

По словам Ясько, вся национальная идея России находится в прошлом, а для того, чтобы строить успешную страну, демократическую страну – нужно всегда помнить прошлое, но идти в будущее.

"Нужно не искать вдохновение в прошлом в захватнических войнах, как это делает Путин в своей статье, не искать легитимизацию, что аннексия какой-либо территории – это якобы законно, а нужно развивать страну. Только успешная Украина, которая будет защищать свои национальные интересы, и думать не только о прошлом, но и о будущем и говорить правду, сможет найти антивирус Путину", – подытожила она.

Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии 26 июня отметил, что так называемая статья Путина для издания National Interest – это "назад в СССР в путинской интерпретации": "Путин хочет консолидировать свой электорат и русский народ очень четким месседжем – "посмотрите, это Запад сотрудничал с нацистами". Именно это он собственно написал в статье. Как будто это не Сталин и Гитлер развязали войну против всего мира. Но это собственно их пакт Молотова – Риббентропа стал толчком ко Второй мировой войне. Эта статья – ложь и конспирологические теории, которые Путин пытается распространить".

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В свою очередь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что Россию никто всерьез не воспринимает, и у президента РФ Владимира Путина не получится попасть в элитный клуб мировых лидеров. Москва только способна мучить соседние страны, поэтому осенью существует угроза военной эскалации против Украины. Подробнее об этом в нашем материале "Парад "победобесия": готовится ли Путин к новой войне".

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