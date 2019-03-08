Путин готовится к атаке на Украину – Арьев

Нардеп уверен, что хозяин Кремля при любых обстоятельствах попытается атаковать Украину

Фото: AFP

Путин готовится к атаке на Украину – Арьев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d2d/bd4/5c7d2dbd401be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d2d/bd4/5c7d2dbd401be.jpg 2019-03-08T05:30:00+02:00 Политика Нардеп уверен, что хозяин Кремля при любых обстоятельствах попытается атаковать Украину

Народный депутат от БПП, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев считает, что президент РФ Владимир Путин в любом случае атакует Украину, однако на сегодняшний день украинская армия уже готова дать достойный отпор агрессору. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, особенно явной угроза становится после краха ракетного договора России с США.

"Путин готовится к атаке на Украину. Она состоится при любых обстоятельствах, поскольку российский президент перешел ту грань, когда на него могли повлиять санкции. Последнюю связь, которую он разорвал после "холодной войны", – это разрыв соглашения с США о нераспространении ядерного оружия", – сказал Арьев.

В контексте возможной масштабной агрессии России он отметил важность того, кто в Украине будет главнокомандующим.

"Понятно, что Путин в своих экспансионистских планах будет идти дальше. И поэтому очень важно, кто у нас будет главнокомандующим, и сможет ли Украина дать достойный отпор РФ. А учитывая то, что украинская армия стала намного сильнее по сравнению с 2014 годом, мы можем дать серьезный отпор агрессору", – подчеркнул нардеп.

Как мы сообщали, начальник Генерального штаба Виктор Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям. По его словам, российское командование завершает формирование на границах Украины ударные соединения, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан спрогнозировал, пойдет ли Путин войной после выборов в Украине. По его мнению, угроза полномасштабной войны все еще сохраняется, однако огромное войско у границ Украины нужно Кремлю не для масштабной атаки.

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