Путин хочет обезопасить соратников: эксперт о новых планах Кремля

Владимир Путин / Фото: Reuters

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Целью конституционных изменений, предложенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не является сохранение им власти после 2024 года. Этой целью является сохранение власти после 2024 годы российской политической и государственной элиты в целом, и ближайшего окружения Владимира Путина в частности.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Виталий Бала.

По его словам, предложенная Владимиром Путиным конструкция государственной власти призвана, прежде всего "сохранить влияние на страну и власть у окружения Путина независимо от того, пойдет он в премьеры, возглавит какой-то другой орган или уйдет из власти. Это конструкция на долгую перспективу".

"На самом деле эти предложения – подушка безопасности для себя и для ближайшего окружения. Путин прекрасно понимает, что если власть сконцентрирована в одних руках, как сейчас у него, то при определенных вариантах развития событий может быть поставлены под угрозу благополучие его семьи, окружения. Потому здесь цель – обезопасить своих соратников, многие из которых достаточно молоды и могут остаться в политике на долгие годы после него. Если оставлять существующие полномочия в одних руках, рано или поздно человек, наделенный ими, может пойти на, мягко говоря, неприятные для Путина (если он будет при власти, например, премьером) или соратников Путина решения", – сказал эксперт.

Виталий Бала отметил, что окружение, близкие друзья Путина заинтересованы, чтобы власть, которая сейчас есть у Путина, не перешла к их оппонентам.

"И они будут рассматривать разные варианты. И Конституционные изменения – один из вариантов. А захочет Путин пойти на пост премьера, или нет, захочет остаться каким-то другим способом при власти, или нет – неважно. Главное, чтобы окружение и верхушка не просто получила какие-то гарантии на какое-то ближайшее время. А осталась при власти. Изменения призваны гарантировать им эту возможность", – сказал эксперт.

Стоит отметить, что ранее политолог Владимир Фесенко озвучил сайту "Сегодня" три сценария, по которым может быть реализована передача власти от Владимира Путина к преемнику.

Напомним, 15 января российский президент выступил с ежегодным обращением к парламенту своей страны. Вскоре после этого у него состоялась встреча с российским правительством, на которой премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке Кабинета министров целиком.

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