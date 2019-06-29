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Путин хочет "встречи втроем" перед собранием нормандской четверки

29 июня, 11:53

По словам российского президента, он обсуждал этот вопрос с Ангелой Меркель

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет использовать "нормандский формат", но сначала будет встреча "вдвоем или втроем". Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G-20.

"Будем работать. Вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности – будем сначала проводить консультации вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвером. В принципе – "да", но по конкретике должны договориться наши помощники и МИДы", – заявил Путин.

Кроме того, Путин, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров стран "нормандской четверки" отметил, что обсуждал это с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Да, мы говорили об этом – договорились, что мы будем этот формат использовать в дальнейшем", - сказал он.

Напомним, следующий раунд переговоров в "нормандском формате" состоится 12 июля, однако пройдет он на уровне политических советников, а не лидеров государств. Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию для активизации переговорного процесса по Донбассу. А недавно стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что якобы Украина "не подает сигналов" касательно встреч в "нормандском формате". По словам дипломата, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия. Он выразил желание организовать такую встречу и отметил, что у него будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.


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Тег заявление, Путин, встреча, формат, нормандская четверка

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Источник:

УНИАН

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