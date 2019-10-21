Путин и Макрон проведут переговоры по Украине

Европейские лидеры активно обсуждают украинский вопрос с хозяином Кремля – недавно был разговор с Меркель

Путин и Макрон. Фото: kremlin.ru/

На днях президент РФ Владимир Путин говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, а сегодня проведет телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, у президентов для обсуждения будут две основных темы.

"Еще один телефонный разговор сегодня будет, в 16 часов, с президентом Франции Макроном. Первая — Украина, а вторая — это Сирия. Это две темы самые важные, которые с (канцлером ФРГ) Меркель были обсуждены сегодня, я думаю, это предстоит сделать и с Макроном", – сказал Ушаков.

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Кроме того, помощник президента РФ рассказал об утреннем разговоре Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого "коснулись и вопросов сирийского урегулирования и некоторых вопросов двустороннего сотрудничества".

Ушаков уточнил, что все эти разговоры объединяет общая тематика – Сирия и Украина.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что президент Украины сейчас делает все возможное для проведения встречи в "нормандском формате" и Киев рассчитывает, что она состоится в ноябре и удастся договориться о выполнении Минских договоренностей. В то же время глава государства Владимир Зеленский также ожидает, что встреча "нормандской четверки" состоится в ноябре.

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