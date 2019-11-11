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Путин и Меркель обсудят Украину

11 ноября, 17:19

Между российским лидером и немецким канцлером ожидается три главных темы для разговора

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудят Украину и другие насущные вопросы. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он не исключает, что Путин и Меркель обсудят вопрос встречи Нормандской четверки.

"Сегодня состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: украинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии", – сказал представитель Кремля.

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Отметим, что на сегодняшний день главный вопрос в том, когда же состоится встреча в "нормандском формате" между лидерами Франции, Германии, Украины и России, ибо последние условие для этих переговоров – разведение сил в Золотом и Петровском – практически выполнено.

Как сообщали новости "Сегодня", Путин и Меркель последний раз общались 28 октября. Тогда они обсуждали один важный вопрос – продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

А перед этим был между ними телефонный разговор 20 октября, во время которого обсуждали ситуацию на Донбассу и "формулу Штайнмайера". Читайте подробней, о чем говорили Путин и Меркель.

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Россия Германия Ангела Меркель Владимир Путин телефонный разговор

Источник: Сегодня

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