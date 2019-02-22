Путин использовал Украину как лабораторию: в США рассказали о гибридной войне России

Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине, отмечает экс-глава американский разведки

Фото: AFP

Путин использовал Украину как лабораторию: в США рассказали о гибридной войне России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fbc/025/5c6fbc0251bc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fbc/025/5c6fbc0251bc6.jpg 2019-02-22T11:09:09+02:00 Политика Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине, отмечает экс-глава американский разведки

Россия вмешательство в выборы США оттачивала в Украине, использовав ее как лабораторию для испытания новых гибридных методов.

Об этом заявил в Колумбийском университете в Нью-Йорке бывший директор национальной разведки США (в 2010-2017 годах) генерал Джеймс Клэппер, передает Укринформ.

По его словам, Россия использует опыт вмешательства в чужие выборы, который испытала на Украине.

"Украина была, если можно так выразиться, лабораторией. Путин использовал Украину, в том числе, с целью проверить эффективность разных типов своего оружия в этой войне. Речь идет о нападениях на электрические сети, "зеленых человечках", пропаганде. Все это – примеры той военной тактики, о которой мы только что говорили. Все, что Россия сделала на выборах в США – они использовали этот опыт", – рассказал Клэппер.

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Американский генерал отмечает, что Москва с 1960 годов пытается вмешиваться в дела других государств, однако в 2016 году в США уровень вмешательства был беспрецедентным.

"Но никогда их вмешательство не было столь агрессивным, широкомасштабным, многомерным, как то, что они совершили на выборах в США 2016 года. А мастерство в этих вопросах они получили именно вследствие вмешательства в других странах, особенно в Европе, в Украине, в других местах", – подчеркнул экс-разведчик.

Напоследок он заявил, что восхищается украинским народом и его стремлениями.

Напомним, в начале февраля председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

В апреле прошлого года Конгресс США опубликовал новые выводы о вмешательстве России в выборы. Комитет пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" президента США Дональда Трампа с Россией.

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