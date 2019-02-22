Путин использовал Украину как лабораторию: в США рассказали о гибридной войне России
Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине, отмечает экс-глава американский разведки
Россия вмешательство в выборы США оттачивала в Украине, использовав ее как лабораторию для испытания новых гибридных методов.
Об этом заявил в Колумбийском университете в Нью-Йорке бывший директор национальной разведки США (в 2010-2017 годах) генерал Джеймс Клэппер, передает Укринформ.
По его словам, Россия использует опыт вмешательства в чужие выборы, который испытала на Украине.
"Украина была, если можно так выразиться, лабораторией. Путин использовал Украину, в том числе, с целью проверить эффективность разных типов своего оружия в этой войне. Речь идет о нападениях на электрические сети, "зеленых человечках", пропаганде. Все это – примеры той военной тактики, о которой мы только что говорили. Все, что Россия сделала на выборах в США – они использовали этот опыт", – рассказал Клэппер.
Американский генерал отмечает, что Москва с 1960 годов пытается вмешиваться в дела других государств, однако в 2016 году в США уровень вмешательства был беспрецедентным.
"Но никогда их вмешательство не было столь агрессивным, широкомасштабным, многомерным, как то, что они совершили на выборах в США 2016 года. А мастерство в этих вопросах они получили именно вследствие вмешательства в других странах, особенно в Европе, в Украине, в других местах", – подчеркнул экс-разведчик.
Напоследок он заявил, что восхищается украинским народом и его стремлениями.
Напомним, в начале февраля председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
В апреле прошлого года Конгресс США опубликовал новые выводы о вмешательстве России в выборы. Комитет пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" президента США Дональда Трампа с Россией.
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