Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости политики

Путин использовал Украину как лабораторию: в США рассказали о гибридной войне России

Сегодня, 11:09

Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине, отмечает экс-глава американский разведки

Фото: AFP
Путин использовал Украину как лабораторию: в США рассказали о гибридной войне России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fbc/025/5c6fbc0251bc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fbc/025/5c6fbc0251bc6.jpg Политика Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине, отмечает экс-глава американский разведки

Россия вмешательство в выборы США оттачивала в Украине, использовав ее как лабораторию для испытания новых гибридных методов.

Об этом заявил в Колумбийском университете в Нью-Йорке бывший директор национальной разведки США (в 2010-2017 годах) генерал Джеймс Клэппер, передает Укринформ.

По его словам, Россия использует опыт вмешательства в чужие выборы, который испытала на Украине.

"Украина была, если можно так выразиться, лабораторией. Путин использовал Украину, в том числе, с целью проверить эффективность разных типов своего оружия в этой войне. Речь идет о нападениях на электрические сети, "зеленых человечках", пропаганде. Все это – примеры той военной тактики, о которой мы только что говорили. Все, что Россия сделала на выборах в США – они использовали этот опыт", – рассказал Клэппер.

Читайте также

Американский генерал отмечает, что Москва с 1960 годов пытается вмешиваться в дела других государств, однако в 2016 году в США уровень вмешательства был беспрецедентным.

"Но никогда их вмешательство не было столь агрессивным, широкомасштабным, многомерным, как то, что они совершили на выборах в США 2016 года. А мастерство в этих вопросах они получили именно вследствие вмешательства в других странах, особенно в Европе, в Украине, в других местах", – подчеркнул экс-разведчик.

Напоследок он заявил, что восхищается украинским народом и его стремлениями.

Напомним, в начале февраля председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

В апреле прошлого года Конгресс США опубликовал новые выводы о вмешательстве России в выборы. Комитет пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" президента США Дональда Трампа с Россией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, выборы, США, Путин, вмешательство, клэппер

Вы сейчас просматриваете новость " Путин использовал Украину как лабораторию: в США рассказали о гибридной войне России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вмешательство в выборы: Грицак раскрыл "религиозные" планы России

18 февраля, 12:23

Глава СБУ рассказал, откуда организовываются провокации для дестабилизации ситуации в Украине

"Защита верующих" и теракты, но без большого вторжения: чего ждать от Путина в ближайшие месяцы

7 февраля, 05:13

Военный эксперт оценил вероятность полномасштабной войны, если Кремль проиграет выборы в Украине

Еврокомиссар: майские выборы в Европарламент – мишень для России

5 февраля, 16:23

Противодействие попыткам вмешательства осложняет то, что выборы будут проходить в течение четырех дней в не менее 27 странах ЕС

Князев: Россия попытается подорвать ситуацию в Украине во время выборов

28 января, 11:08

Силовики предупреждают о сложной избирательной кампании, так как Москва не даст ее спокойно провести

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Оккупанты отчитались о грядущей катастрофе с мостом в Крым

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Киевский район: машина врезалась в цветочный магазин (фото)

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Полное досье на Зеленского: от семьи до бизнеса "Квартала 95"
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Последние дни растаможки "евроблях": ажиотаж на таможне и брокеры-мошенники

Вчера, 06:54

"Сегодня" выяснила, что творится на таможнях перед концом льгот

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Соцсети кандидатов в президенты: Илья Кива выкладывает тренировки, а Олег Ляшко кормит домашних питомцев

20 февраля, 07:19

В Facebook и Twitter абсолютным лидером стал действующий президент, в YouTube участники гонки делятся романтическими рецептами

Как модернизировали основной танк ВСУ

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом