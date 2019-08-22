Путин – как невеста на выданье: эксперт о встрече президента России с Макроном

Хозяин Кремля делает вид, что предложения о возвращении в G8 не имеют значения, говорит Илья Куса

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Фото: kremlin.ru

Украинские эксперты советуют не делать далеко идущих выводов из всего, что прозвучало на Лазурном берегу во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Действительно, Европа сегодня больше настроена идти на сближение с Россией, нежели на конфронтацию. И теплый прием во Франции это подтвердил, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. – При этом Путин сыграл очень грамотно, весьма холодно отреагировав на предложения. Он сейчас выступает в роли невесты на выданье, а потому делает вид, что для него эти предложения не важны", – отметил эксперт.

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В то же время, по его словам, позиция Макрона о возможном возвращении России в "Большую восьмерку" в 2020-м году не является консолидированной позицией Запада, она представляет позицию Франции и некоторых других государств, но далеко не всех.

"Скорей можно говорить, перефразируя, о "разноскоростном Западе" – будет отдельно ЕС, будет Британия, и будет США, которые, каждый по-своему, будут вести свою политику с Россией, в том числе в вопросе санкций. Для Украины это означает, что с каждой страной или группой нужно будет говорить в отдельности", – отметил Илья Куса.

Новости "Сегодня" сообщали, что заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает: после встречи с Макроном от Путина ждут освобождения украинских политзаключенных.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Встреча Макрон-Путин: неужели Запад капитулирует".

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