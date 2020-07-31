Путин не простит: версии и последствия скандала с ЧВК Вагнера в Беларуси

Кто и что стоит за переброской ЧВК в Баларусь? Кому выгодна сложившаяся ситуация? Чем завершится история? Все версии от экспертов сайта «Сегодня»

Российско-белорусские отношения, и до того не пребывавшие на пике расцвета, буквально трещат на фоне скандала с задержанием в Беларуси бойцов частной военной компании Вагнера. По прошествии суток после "ЧП всесоюзного масштаба" ситуация по-прежнему поражает своим алогизмом и вызывает множество вопросов.

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Вкратце напомним ход событий. В среду, 29 июля, по белорусскому телевидению объявили о задержании в одном из санаториев группы иностранных наемников, прибывших в страну, как предполагается, для дестабилизации обстановки. Вскоре стали известны подробности: задержанными оказались члены российской ЧВК Вагнера. Белорусские власти обнародовали полный список задержанных, в результате чего СМИ поняли, что речь идет в том числе и о россиянах, воевавших против Украины на Донбассе. Были среди них и представители ОРДЛО, а также бывшие украинские "беркутовцы". У одного из них выявлено украинское гражданство.

Далее события завертелись с калейдоскопической скоростью. Александр Лукашенко собрал Совбез Беларуси для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В итоге госорган принял решение усилить пограничный контроль на границе с Украиной и приграничный – на "прозрачной" границе с РФ. Как рассказал журналистам секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков, против 33 задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта. Кроме того, белорусские власти объявили в розыск еще более полутора сотен лиц, представляющих ЧВК и ориентировочно находящихся на территории Беларуси.

Послы России и Украины были вызваны в МИД Беларуси и уведомлены о случившемся.

Реакция России и Украины оказалась, понятно, разной. СБУ заявила, что намерена добиваться экстрадиции в Украину боевиков, воевавших против ВСУ на Донбассе. В Москве же в первое время доминировали настроения, которые можно назвать "растерянностью". Официальные лица реагировали на случившееся довольно скупо, дожидаясь, по-видимому, результатов срочных переговоров Кремля с Минском. Неофициально же российские СМИ и телеграмм-каналы оперативно соорудили версию, что Беларусь была перевалочной базой для бойцов ЧВК, следовали они куда-то в теплые страны, а их задержание – недоразумение. В ответ на что Лукашенко в своем стиле порекомендовал им "не гнать пургу".

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На самом деле ситуация нелогична до абсурдности. На первый взгляд то, как она развивается и к каким последствиям может привести, не выгодно никому. Лукашенко, публично обвинив российские силы в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, сжег за собой множество мостов. Вряд ли Владимир Путин простит ему это выставленное на всеобщее обозрение бичевание. Трудно поверить и в версию, что Кремль действительно так топорно и показательно готовил смещение Лукашенко. Вряд ли в таком случае в Беларусь отправили бы вооруженных "вагнеровцев", о которых спецслужбы Лукашенко знают все. Опыт Крыма и "зеленых человечков" показывает, что Москва предпочитает и умеет добиваться своего с помощью более тонких механизмов. Не выигрывает от случившегося и белорусская оппозиция: Лукашенко уже распорядился подтянуть к Минску армию, потому вероятные поствыборные акции протеста проводить будет гораздо сложнее.

Так кому выгодна сложившаяся ситуация? Кто стоит за засылкой в Беларусь "вагнеровцев"? Как грозит взаимоотношениям между союзными государствами, личным взаимоотношениям между Путиным и Лукашенко эта история? Возможна ли в Беларуси "поствыборная" дестабилизация и "Майдан"? Наконец, сможет ли президент Беларуси удержать ситуацию под контролем? С этими вопросами, ответы на которые могут хоть немного прояснить ситуацию, сайт "Сегодня" обратился к нашим экспертам.

"Для Лукашенко даже повторение ситуации 2010 года – кошмарный сон"

/ Фото: Страница на Facebook Игара Тышкевича

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего":

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- Больше всего в том, чтобы "подливать масла в огонь", искусственно расшатывать ситуацию в Беларуси, причем независимо от того, кто будет выигрывать выборы, – заинтересована Россия. Москве это выгодно. Потому что, если по итогам выборов состоятся серьезные протесты, возможен один из двух вариантов. Либо ослабление белорусских институтов власти – это в том случае, если Лукашенко "через колено" сломает сопротивление и выступления оппозиции. Либо, если произойдет смена власти, то это будет смена на более слабую и компромиссную фигуру. Но еще более выгоден России вариант силового противостояния в стиле 2010 года или даже более жесткий, желательно с кровью, чтобы Беларусь все-таки попала под санкции США. Потому что это автоматически уменьшает влияние Китая в Беларуси, и тогда Россия остается единственным центром силы в этой стране.

Лукашенко, естественно, боится такого развития событий. Для него даже повторение ситуации формата 2010 года – это кошмарный сон, потому что это разрушает всю внешнеполитическую конфигурацию, которую ему удалось выстроить за последние восемь лет.

Вопрос не только в том, что задержали "вагнеровцев". Я бы обратил внимание, что белорусские власти прямо заявили, что это "вагнеровцы", и более того – опубликовали фамилии. Беларусь, что называется, "засветила" ситуацию, что, конечно, было очень неприятным сюрпризом для Москвы.

Удастся ли благодаря этому предупредить возможные акции протеста после выборов? Думаю, нет. Другой вопрос, насколько эти акции будут массовыми и радикализированными. Как раз Российская Федерация будет работать над тем, чтоб их радикализировать. Я все же надеюсь, что Москве это не удастся сделать.

"Россияне, скорей, пошли бы на "дворцовый переворот", нежели на организацию Майдана"

Реклама / Фото: Facebook

Владимир Фесенко, политолог, руководитель центра "Пента":

- Конечно, произошедшее отразится на взаимоотношениях между Путиным и Лукашенко. В России уже начинается истерика по этому поводу в стиле "наших бьют". И уже звучат призывы к Путину жестко отреагировать на ситуацию.

На самом деле ситуация действительно странная. И возможны разные версии. Первая: не исключено, что кто-то из российских радикалов, православных фундаменталистов, активных сторонников "русского мира" мог проявить собственную инициативу. Это я вполне допускаю. Надо насолить "Батьке" и устроить какую-нибудь заварушку. То есть ситуация, схожая с той, что была на Донбассе в 2014-м. Озвучены фамилии членов ЧВК, и мы видим, что там есть люди Пригожина и сослуживцы Прилепина. То есть это вполне может быть инициатива этих людей, которые, впрочем, связаны со спецслужбами России.

Не знаю, была ли там санкция самого Путина. Но мне кажется, это не его стиль. По отношению к Беларуси Путин работает методом "додавливания", методом "удава": он постепенно сжимает кольцо вокруг шеи Лукашенко, принуждая его к уступкам. А здесь все слишком топорно выглядит.

Вторая версия: даже если Кремль был в курсе операции с отправкой вагнеровцев, я не думаю, что речь идет об организации какого-то пророссийского Майдана против Лукашенко. Россияне боятся Майданов. Вот устроить захват территории, дестабилизировать обстановку – это да. Поэтому как вариант – их могли послать "на всякий случай". Чтобы, если после выборов в стране будут серьезные протесты и Лукашенко лишится власти, поставить кого-то своего. Не допустить – мало ли что – чтобы там к власти пришел прозападный кандидат. То есть их могли прислать поддержать в случае необходимости пророссийский "антимайдан".

Я больше склоняюсь к версии, что россияне, если уж серьезно начнут играть против Лукашенко, скорей, попробуют организовать через своих людей в спецслужбах Беларуси некий "дворцовый переворот". Теоретически это возможно. Но Лукашенко тоже такой вариант учитывает. Вот буквально недавно в Беларуси был осужден бывший начальник охраны Лукашенко, который в свое время был очень влиятельным и считался пророссийским спецслужбистом.

То есть как еще один вариант – россияне рассматривают возможность в случае серьезных протестов, реально угрожающих власти президента Беларуси, запустить своих кротов в спецслужбах, чтобы они свергли Лукашенко. Вот тут как раз "вагнеровцы" могли понадобиться. Вот чего-то такого я не исключаю. Думаю, чего-то подобного не исключает и Лукашенко. Потому решил на всякий случай этих "вагнеровцев" нейтрализовать.

Ну, и есть еще одна версия, сугубо "белорусская". Вся эта шумиха нужна Лукашенко для создания чрезвычайной ситуации накануне выборов. Поскольку Беларусь действительно могла использоваться как некая перевалочная база для вагнеровцев, он просто решил воспользоваться ситуаций, создать шум. Лукашенко здесь действует по своей инициативе. Он вообще достаточно рисковый и авантюрный человек, который привык играть на грани фола. И здесь, возможно, нечто подобное.

Зачем это ему нужно? Во-первых, если он почувствует, что теряет контроль над выборами (в потере контроля я лично сильно сомневаюсь), то он вообще может отменить голосование. Но, скорее всего, речь просто о нагнетании страстей. Этой операцией Лукашенко мотивирует избирателей голосовать за стабильного кандидата, то есть за него. Второй момент – это может быть использовано для того, чтобы привлечь на свою сторону сторонников западного курса, тех, кто не воспринимает интеграцию с Россией. Наконец, Лукашенко может использовать ситуацию, чтобы воздействовать на Запад. Чтобы Запад его не слишком критиковал за какие-то действия на финишном этапе кампании.

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Лукашенко данной операцией, кроме того, попытался купировать будущие выступления, настроить против них общественное мнение. Это не значит, что выступлений не будет. Вопрос в том, в каких масштабах они будут. Для того, чтобы это было серьезно, масштаб должен быть большим – несколько десятков тысяч человек. И вот тогда уже вопрос, удержит Лукашенко ситуацию под контролем или нет. Вопрос пока открыт.

В чем специфика нынешней ситуации – так это в том, что есть недовольство Лукашенко различными слоями и по разным поводам. Например, есть новое поколение, которое, скорее, ориентировано на Европу, которое недовольно режимом Лукашенко и хочет перемен. Это давний тренд. Но эта оппозиция разрознена, у них нет своего кандидата. Хотя, возможно, они объединятся вокруг Тихановской. Но есть и пророссийский лагерь. Который также недоволен той политикой, которую проводит в последнее время Лукашенко. Тем, что он не пошел на интеграцию с Россией в рамках Союзного государства, и так далее. У них был свой кандидат – Бабарико, но его сняли. Да и в целом есть недовольство социально-экономической ситуацией. Есть значительная масса недовольных – гораздо большая, нежели это было на предыдущих выборах. Но она разрознена.

Подытоживая, можно сказать, что вообще-то стиль Лукашенко – много шума, экстрим. Новинка только то, что в этот раз все направлено против России. Причем при таком варианте я исключаю, что это может быть "договорняком" между Путиным и Лукашенко, и что "вагнеровцев" здесь просто использовали как материал, втемную. Просто потому, что Россия здесь ничего не выигрывает. Наоборот, она терпит очень серьезные репутационные риски. Поэтому произошедшее, конечно, испортит отношения между Лукашенко и Путиным. Пока там нет явного прямого конфликта. Но то, что в России Лукашенко не доверяют и очень им недовольны, – факт. И нынешняя ситуация добавит недовольства.

"Лукашенко борется за свое выживание"

/ Фото: Страница на Facebook Алексея Голобуцкого

Алексей Голобуцкий, политолог:

- Рассматривая сложившуюся ситуацию, важно понимать, решила ли Россия списать Лукашенко полностью, либо же Москва хочет просто получить больший контроль над ним. Но проблема в том, что мы до конца не понимаем эту игру в Союзное государство. С одной стороны, Лукашенко для Москвы понятный, изученный и где-то прогнозированный. Кто придет ему не смену, будут ли у Москвы рычаги влияния на нового президента – неизвестно. С другой стороны, смена Лукашенко имеет для Москвы свои плюсы. Новый лидер априори будет более слабым. Он однозначно будет хуже контролировать государственные институты, по крайней мере на первых порах, хуже контролировать ситуацию. И тогда у Москвы возникнет возможность сделать то, что она сделала в Украине в 2014-м году. Поэтому не исключен вариант, что Москва может в данном случае играть и в такую игру.

Думаю, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от фактических результатов выборов. Если население будет понимать, что Лукашенко проиграл вчистую, а ему нарисуют победу в первом туре, то протесты будут масштабными. Погасить их можно будет только кровью. И здесь результаты могут быть непрогнозируемыми. Может, он и удержит ситуацию под контролем. А может, и нет – элита не захочет связываться совсем уж с кровавым режимом и просто сдаст его. В истории множество таких примеров. Чаушеску, Каддафи собирали миллионные митинги в свою поддержку, а через несколько дней в стране не было человека, который защитил бы их.

История с "вагнеровцами" на самом деле не такая простая. И, не исключено, мы так и не узнаем, что это было на самом деле. Есть версии, что они на самом деле приехали в Беларусь как на перевалочную базу. А Лукашенко просто использовал это в своих целях. Дело в том, что нынешнюю кампанию он в значительной мере построил на том, что существуют некие иностранные силы, заинтересованные в дестабилизации, в войне в Беларуси и так далее. В общем, сделать Беларусь второй Украиной. Но слова словами, а нужны наглядные примеры. И вот, пожалуйста, пример.

Разумеется, возникает вопрос, мог ли Лукашенко пойти на такой шаг без договоренностей с Путиным, рискуя очень серьезно испортить с ним отношения. Я считаю, что да. Когда речь идет о собственной жизни и жизни близких, никакие страхи ухудшить отношения не играют уже никакой роли. А это как раз тот случай. Лукашенко понимает, что, как только он потеряет власть, он никому не будет нужен. И точно так же Россия от него отвернется в одну секунду. Лукашенко борется за свое выживание, за выживание своих детей. Он понимает, что плата за проигрыш будет для него жестокой.

Причем я не имею в виду проигрыш на выборах. Здесь как раз, думаю, де-юре он выиграет, конечно. Но он может проиграть ситуацию в целом. Если люди ощутят, что фальсификации колоссальны, они могут выйти на улицу. И в Белоруссии, и в России есть свои пределы тотального контроля. И, если человек будет знать, что ни он, ни его родные, ни его знакомые, соседи за Лукашенко не голосовали, а между тем ему приписывают победу с огромным отрывом, люди могут возмутиться.

И здесь возможны варианты. Мне кажется, Лукашенко просто может не удержать руку на пульсе. Он попросту "морально устарел". Лукашенко контролирует телевидение, но упустил момент, когда большую роль в формировании общественного мнения начали играть интернет, социальные сети, современные средства коммуникаций. В значительной мере этим объясняется рост протестных настроений в стране. И здесь, мне кажется, если для власти Лукашенко возникнет серьезная угроза, Россия, скорей, в критической ситуации подставит ему подножку, а не плечо. Зачем Путину контроль над ослабленным Лукашенко, если он сможет забрать все? Кроме того, Путин очень мстителен, он не простит Лукашенко того, что тот сделал за последнее время.

"Белорусская оппозиция или "башня Кремля"

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива:

- Нужно понимать, что, с одной стороны, ЧВК "Вагнер" – компания, которая тесно связана с Кремлем, с российскими спецслужбами. С другой – это все-таки частная военная компания. И они могут выполнять заказы, поступающие от различных сторон. Потому всегда остается открытым вопрос: чей заказ они выполняют в конкретном случае.

Можно рассматривать случившееся как подготовку к перевороту, инспирированному Россией как государством. На самом деле ситуация сильно напоминает произошедшее в Черногории несколько лет назад. Когда там нейтрализовали группу мятежников, в числе которых были российские наемники. Группа готовила, по сути, государственный переворот, и координировалось все это российским ГРУ.

Но, с другой стороны, нужно немного понимать российско-белорусский контекст. Лукашенко, несмотря на все предостережения, остается одним из немногих реальных союзников Путина на постсоветском пространстве. В Беларуси он позиционируется как гарант стабильности и независимости страны. Для того, чтобы добиться от Беларуси требуемого, Москве вовсе не нужно устраивать государственный переворот. Для этого есть более надежные и проверенные временем методы. Я имею в виду постоянное давление и сближение. Мы видим, что за последние годы зависимость Беларуси от России неуклонно растет, постепенно Беларусь превращается в зависимое государство.

Второй момент – внутрироссийская ситуация. Еще полгода назад Путину, возможно, и стоило бы спешить с белорусским вопросом. Рассматривался вариант продления его власти через Союзное государство – об этом много говорили. Но совсем недавно Путин провел конституционную реформу, стал, фактически, вечным правителем России. И ему нет необходимости торопить события в Беларуси. Он может подождать, пока Лукашенко окончательно не ослабнет. Или пока окончательные островки белорусского суверенитета на исчезнут.

Наконец, третий момент: Лукашенко сейчас переживет кризис, который в 2012 году пережил Путин. По сути, мы видим признаки приближающейся "Болотной"для Лукашенко. Очевидно, что без поддержки России президенту Беларуси не удастся нейтрализовать выступления. В Москве это понимают, как понимают и то, что за эту поддержку они смогут потребовать свою цену. И эта цена может быть очень большой. А потому направлять какие-то диверсионные группы и пытаться сбросить Лукашенко им нет смысла.

Тогда возникает вопрос, что это было. Тут могут быть две версии, на мой взгляд. Первая, более очевидная, – этих людей могли сагитировать приехать в Беларусь, чтобы в случае необходимости поддержать протесты. Думаю, мы услышим от белорусских властей, что агитаторами были представители оппозиции. Которые хотели, чтобы в критический момент у них была вооруженная сила. То есть Лукашенко будет говорить, что это подготовка Майдана руками российских наемников, но что российская государственная власть не имеет к этому никакого отношения. То есть тут только деньги, наемники и инициатива белорусской оппозиции.

Второй, менее вероятный вариант, который, впрочем, исключать на стоит. Приезд вагнеровцев в Беларусь – результат "противостояния" различных башен Кремля. Например, одна из башен решила попробовать воплотить вот такой вариант смены власти в Беларуси и подчинения Беларуси России. То есть они спрогнозировали, что могут быть массовые выступления, хаос, непонятно, как поступит Лукашенко, сможет ли он вообще удержать ситуацию под контролем. А мы вот в это время попробуем или полностью взять под контроль ситуацию, либо, как минимум, взять под контроль конкретные объекты инфраструктуры. Те, которые принадлежат российскому капиталу.

В принципе, показательной будет реакция Минска, если Украина потребует выдачи лиц, воевавших против нас на Донбассе. Если Лукашенко их выдаст, то это будет значить, что Кремль действительно не имеет отношения к произошедшему. Если нет, если пойдут какие-то сложные тайные переговоры с Москвой, – то, значит, там есть "кремлевский след".

Александр Лукашенко крайне серьезно отнесся к информации о задержании бойцов ЧВК Вагнера, созвав срочное заседание Совбеза Беларуси:

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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