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Путин меняет Конституцию под себя: в Украине проведут референдум

11 июня, 18:58

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Голосование пройдет в посольстве и консульствах России

1 июля в России состоится референдум насчет внесения поправок в Конституцию РФ, которые среди всего прочего обнулят сроки правления действующего президента Владимира Путина, позволив ему избираться еще два раза подряд.

При этом, как сообщили на сайте российского посольства в Украине, в стране будут действовать четыре участка для голосования – в помещении дипмиссии в Киеве (Воздухофлотский пр-т, 27), а также в консульствах во Львове (ул. Левицкого, 95), Одессе (Гагаринское Плато, 14) и в Харькове (ул. Максимилиановская, 22).

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Находящимся в Украине гражданам России сообщили, что участие в голосовании они смогут принять с 8:00 до 20:00 1 июля.

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Для этого необходимо будет предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации, а также в связи из-за коронавирусной эпидемии носить медицинскую маску и защитные перчатки.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в вопросе, почему Кремль так спешит с голосованием по Конституции и какие неожиданности могут подстерегать российские власти на пути к "народной легализации" пожизненного правления Путина.

Чем нашей стране грозят путинские поправки к Конституции, вы можете узнать в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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