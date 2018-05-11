Путин может отомстить за встречу в Ахене: Тымчук указал на опасность для Донбасса

Нардеп объяснил, чего ждать в ближайшее время на фронте из-за переговоров в Германии по миротворцам

Из-за встречи в Ахене лидеров "нормандской четверки", куда не пригласили президента РФ Владимира Путина, на Донбассе может существенно обостриться ситуация, чем Кремль покажет, что без него решать вопросы по Украине не получится.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, Путин не позволит решить вопрос введение миротворцев на Донбасс без учтения позиции России.

"Цели боевиков не меняются. Они поддерживают градус напряженности на Донбассе. А если говорить об обозримом будущем, то можно прогнозировать некоторую эскалацию. Почему? В немецком Ахене прошла встреча Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона без России, на которой обсуждался и вопрос о миротворцах. А любая активизация с введением миротворческой миссии может отразиться на ситуации на Донбассе. То есть оккупационные войска будут демонстрировать большую активность, чтобы показать, что без участия России, без учета ее мнения и, прежде всего, без принятия ее формата миротворческой операции, который абсолютно неприемлем для Украины, никакой деэскалации на Донбассе не будет. Здесь взаимосвязаны военный и политический аспекты", – сказал Тымчук.

Он считает, что эскалация ситуации на фронте может вылиться в увеличение количества обстрелов, а на больше боевики и российские силы на Донбассе пока не способны за неимением достаточных сил для крупной военной операции.

"Ситуация отобразится в увеличении количества обстрелов, их интенсивности и более активном применении тяжелых вооружений. По той конфигурации оккупационных войск, которая есть на сегодняшний день, трудно сказать, что они сейчас могут проводить какую-то масштабную операцию оперативно-тактического уровня. Возможно, будут введены дополнительные подразделения российского спецназа. Но, опять-таки, это будет отображаться только на тактическом уровне. При этом мы внимательно следим за переброской сил и средств из России. Сейчас они пополняют текущие запасы. Однако без введения российских батальонно-тактических групп мы не ожидаем масштабных операций. А пока мы не видим, чтобы на оккупированную территорию Донбасса дополнительно вводились какие-то ощутимые силы", – подчеркнул нардеп.

Как рассказывал недавно Дмитрий Тымчук, у Путина поставили новую задачу по Украине и он раскрыл коварные планы Кремля. По его словам, после провала прежних планов в Украине, Кремль решил зайти с другой стороны.

В то же время российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что олигархам Путина не нужна война с Украиной и он указал на обострение ситуации в Кремле. По его словам, российская элита недовольная ситуацией, в которую загнал их Путин, и хочет выхода РФ с Донбасса.