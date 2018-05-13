Путин может повторить судьбу Януковича: западный эксперт указал на "украинский сценарий" в России

Сегодня, 09:35

Кремль проводит жесткую репрессивную политику против своих граждан, которые могут в какой-то момент наказать Путина

Путин даже в России может доиграться. Фото: архив
Путин даже в России может доиграться. Фото: архив

В России существует вероятность восстания народа против президента Владимира Путина, так как российская власть стала в последние годы более репрессивной, и это может "взорвать" народ и побудить к Майдану по украинскому сценарию.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" известный американский писатель, журналист и публицист, специалист по России и СССР, старший научный сотрудник Hudson Institute и Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне Дэвид Сэттер.

"Мы не знаем, насколько долговечен этот режим (Путина). Как мы помним, Янукович тоже многим казался пожизненным лидером Украины. И он был "снят" в ходе народного восстания. Что может случиться в России, мы не знаем, но "украинский" вариант нельзя исключать. И если будет новое руководство, которому не нужно будет постоянно обманывать население, есть все возможности для изменения внешней политики", – сказал эксперт.

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Сэттер отметил, что после Майдана в Киеве Кремль ни в коем случае не хочет допустить подобного в России.

"Россия действительно стала значительно более репрессивной в течение последних лет, после Майдана. Потому что они видели в Киеве то, что не хотели бы увидеть в Москве. Поэтому во многих областях внутренняя политика стала более репрессивной. И это может продолжаться, безусловно. Самая главная угроза для стабильности системы (власти Путина – ред.) – это недовольство населения в связи с беззаконием. Что-то может случиться, потому что мы помним, как все началось в Украине: избили студентов на Майдане, жестко избили, и население отреагировало", – подчеркнул он.

Американский эксперт считает, что может наступить момент в России, когда населению надоест и оно больше не захочет хотеть жить в таких условиях, так как там нет механизма решения споров и установления справедливости в системе, которая существует в России.

Как рассказывал российский политолог Андрей Пионтковский, олигархам Путина не нужна война с Украиной и он указал на обострение ситуации в Кремле. По его словам, российская элита недовольная ситуацией, в которую загнал их Путин, и хочет выхода РФ с Донбасса.
Россия, Янукович, Путин, Майдан, бунт, эксперт, восстание

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