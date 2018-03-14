Путин начал визит в оккупированный Крым: появилось видео

Сегодня, 14:56

Российский президент первым делом решил глянуть, как проходит строительство Крымского моста

Путин на Крымском мосту. Фото: twitter.com/dimsmirnov
Путин на Крымском мосту. Фото: twitter.com/dimsmirnov

Президент РФ Владимир Путин начал свой визит на оккупированный полуостров с посещения Крымского моста. Об этом сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Российский лидер встретился со строителями и осмотрел объект.

"Очень впечатляет объект. Конечно, хотелось бы, чтобы люди поехали по этому мосту уже летом, но главное – выдержать нужное качество", – сказал Путин.

Как известно, движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019-го. В то же время эксперт предупредил об угрозе катастрофы на мосту. Оказалось, что на месте его строительства находится разлом земной коры, поэтому эксплуатация сооружения несет опасность для жизней тысяч человек.

Напомним, кроме визита в Крым, совершаемого в рамках рабочей поездки, Путин посетит и другие регионы Южного федерального округа – Краснодарский край и Севастополь.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на визит Путина на полуостров. Глава украинского государства назвал его приезд очень опасной провокацией накануне президентских выборов.
Путин, Крым, визит, крымский мост

Вы сейчас просматриваете новость "Путин начал визит в оккупированный Крым: появилось видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Российские танки готовились к вторжению. Фото: AFP

Турчинов о вторжении РФ в Украину: Танки и вертолеты были у границ, но Путин просчитался

Сегодня, 11:45

Ударные группы вертолетов летели вдоль границы, разворачивались и летели обратно

Россия

"Хатынка" Шувалова. Чтобы сюда не заглядывали, рядом в построенном ЖК замуровали окна. Фото: navalny.com

Путин подходит к победе на выборах на фоне трех серьезных скандалов

Сегодня, 07:05

Англия может лишить виз олигархов, в деле с кокаином появился высокопоставленный дипломат
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Даже не после выборов: Кравчук рассказал, когда Путин примет решение по Донбассу

Вчера, 09:42

Украина, Европа и США не позволят Путину превратить войну на Донбассе в замороженный конфликт, считает экс-президент

Политика

Александер Ван дер Беллен. Фото: AFP

Президент Австрии озвучил четкую позицию по российским выборам в Крыму

Сегодня, 13:51

Ван дер Беллен напомнил, что аннексия полуострова была противоправной
Загрузка...