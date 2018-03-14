Путин начал визит в оккупированный Крым: появилось видео
Российский президент первым делом решил глянуть, как проходит строительство Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин начал свой визит на оккупированный полуостров с посещения Крымского моста. Об этом сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Российский лидер встретился со строителями и осмотрел объект.
"Очень впечатляет объект. Конечно, хотелось бы, чтобы люди поехали по этому мосту уже летом, но главное – выдержать нужное качество", – сказал Путин.
Владимир Путин приехал на Крымский мост pic.twitter.com/7jnr1NqBgZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 марта 2018 г.
Как известно, движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019-го. В то же время эксперт предупредил об угрозе катастрофы на мосту. Оказалось, что на месте его строительства находится разлом земной коры, поэтому эксплуатация сооружения несет опасность для жизней тысяч человек.
Напомним, кроме визита в Крым, совершаемого в рамках рабочей поездки, Путин посетит и другие регионы Южного федерального округа – Краснодарский край и Севастополь.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на визит Путина на полуостров. Глава украинского государства назвал его приезд очень опасной провокацией накануне президентских выборов.
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