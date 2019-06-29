Путин намекнул, что пленных украинских моряков могут обменять на задержанных россиян

Хозяин Кремля уверяет, что освобождение моряков не увязывалось с возвращением России в ПАСЕ

Владимир Путин в Осаке / Фото: kremlin.ru.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение пленных украинских моряков не увязывалось с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы , они могут быть обменены на граждан РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

На вопрос, увязывалось ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ и действительно ли министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение России освободить украинских военных прямо сейчас, Путин заявил:

"Нет, причем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии (Руслан Хомчак якобы – Ред.) подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что эта была провокация с их стороны", – сказал Путин, упустив тот момент, что украинские корабли были атакованы россиянами в международных водах Черного моря.

По его словам, "в спокойном рабочем режиме этот вопрос решим".

"У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине", – добавил Путин. По его словам, моряки исполняли приказ, и Россия отдает себе в этом отчет, но, тем не менее, они якобы нарушили российский закон.

"Нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться", – подчеркнул Путин. Президент РФ напомнил, что "обмены идут". При этом он напомнил, что вчера были освобождены четверо украинских заложников.

"Ну вот, хороший пример работы – прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог, и результат налицо. Если нынешняя власть будет выстраивать работу. На этом направлении, конечно, мы многого можем добиться", – подчеркнул он.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным .

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