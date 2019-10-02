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Путин назвал главные вызовы для Зеленского

2 октября, 16:37

Хозяин Кремля рассказал о «бедах» в Украине, но ни слова о больших проблемах в России

/ Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин считает, что у главы украинского государства Владимира Зеленского две главные проблемы, которые нужно решить: конфликт на Донбассе и важность российского рынка, без которого, по мнению российского лидера, Украина испытывает серьезные проблемы. Об этом он сказал в ходе Международного форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, в Украине некоторые отрасли промышленности практически перестали существовать.

"Что касается господина Зеленского – перед ним большие вызовы, страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы в связи с утратой российского рынка … Но когда Украина была в составе СССР – она была высокотехнологичной промышленной республикой", но "сейчас в кризисном положении находятся судостроение, авиастроение и ракетостроение. Это тяжелое наследие. Конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но, прежде всего, решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", – сказал Путин.

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Отметим, что и Россия много потеряла после вторжения в Украину. Против нее были введены санкции Евросоюза, США и Украины. За пять лет экономика России в 7,5 раза отстала от мировой, в шесть раз – от экономики США и в 20 раз – от экономики Китая. Эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечал, что Путин так и не смог поставить на колени украинцев. Москва своей агрессией только подтолкнула Украину на путь развития и объединения, считает министр.

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Россия Путин Донбасс Зеленский

Источник: УНИАН

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