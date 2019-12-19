Путин назвал "исконно русские земли" в составе Украины

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

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Продолжая пользоваться темниками Кремля, российский президент Владимир Путин назвал украинское Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими землями", которые не должны были входить в состав УССР.

Об этом Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря.

"Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза", – заявил Путин.

При этом, по словам президента РФ, советские республики были поделены так, что не всегда соответствовали традиционным местам некоторых народов.

"Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские, были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория", – добавил Владимир Путин.

Сам он такое решение "отца коммунизма" назвал "несколько странноватым", но состоявшимся.

"Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся", – резюмировал хозяин Кремля.

Любопытно, Владимир Путин при этом умолчал о том, что населенная преимущественно украинцами Кубань была передана РСФСР.

Напомним, кроме того, на пресс-конференции президент России озвучил "условия" мирного урегулирования на Донбассе.

Также Владимир Путин сказал, когда передаст Киеву контроль над границей на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

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