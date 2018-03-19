Путин назвал недопуск россиян на избирательные участки в Украине "безобразием"
По его словам, РФ не ответит Украине на действия во время выборов
Президент России Владимир Путин заявил журналистам 18 марта, что Москва не будет отвечать Киеву на недопуск граждан РФ к местам голосования в Украине.
"Это (ограничение избирательных прав россиян в Украине) безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм", − прокомментировал российский лидер ситуацию.
"Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", − подчеркнул Путин.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.
Он отметил, что в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ, где Москва ранее просила Киев открыть участки для голосования.
В свою очередь Министерство иностранных дел РФ обвинило Украину во "вмешательстве" во внутренние дела, проигнорировав призывы прекратить оккупацию и вооруженную агрессию.
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