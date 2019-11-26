Узник Кремля напомнил Европе о поведении Путина до того, как Украина решила выйти из орбиты России

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Ни Украине, ни миру не стоит доверять обещаниям президента России Владимира Путина.

Об этом украинский режиссер Олег Сенцов заявил на церемонии вручения ему премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в Европарламенте 26 ноября.

"Сейчас ведется много разговоров по поводу примирения с Россией и переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут", – сказал освобожденный узник Кремля.

Сенцов подчеркнул, что Путин не хочет мира на Донбассе, желая "видеть Украину на коленях" и "влиять на европейскую и мировую политику своим силовым методом".

"Мы этого не допустим. Мы боролись и боремся за свою свободу до самого конца", – добавил украинский режиссер.

По его словам, Украина является самым большим еврооптимистом в мире, потому что у этой страны "нет другого пути развития, другого выхода".

"Это для нас вопрос выживания как страны. Поэтому каждый, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, о тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут быть арестованы прямо в этот момент, а в их домах происходить обыски, семьи и дети останутся без отцов. Помните про тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах... находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу. Не забывайте о них", – обратился Сенцов к евродепутатам.

Видео: Reuters

На пресс-конференции после церемонии Сенцов еще усилил свою риторику, открыто назвав Путина "врагом".

"Пока он не вернет наши территории и не вернет наших пленных, разговаривать с ним не о чем", – отметил режиссер.

Он напомнил о том, что российский президент прошел школу ФСБ, поэтому ему нельзя верить вообще ни в чем.

"Это определенный склад мышления: это всегда тайна, всегда двойная-тройная игра, это своя циничная тактика", – добавил Олег Сенцов.

В качестве иллюстрации украинец привел свой собственный пример.

"Я родом из Крыма. Путин за два года до событий 14 года приезжал в Крым на фестиваль, пел украинские песни на украинском языке, говорил, что Крым – это Украина, что мы – братские народы, и дружба навсегда. Он говорил это тогда, когда его устраивала ситуация в Украине, которая ему была подчинена. Как только мы решили, что не будем его больше слушать, а хотим строить свою страну на европейских принципах, то маски были сброшены, и он напал на нас в те дни, когда у нас в стране было безвластие, напал подло исподтишка. Как мы можем после этого ему верить?" – сказал Сенцов.

Напомним, что Сенцов и раньше откровенно выражался от хозяине Кремля. Например, после своего освобождения в сентябре он заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском суде.

В то же время, оказалось, что Сенцов готов пожать руку Путину ради "освобождения украинских политузников".

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