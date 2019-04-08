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Путин не будет решать судьбу Донбасса с победителем выборов в Украине – Песков

Сегодня, 14:21

В Москве продолжают открещиваться от причастности к войне с Украиной

Фото: AFP
Путин не будет решать судьбу Донбасса с победителем выборов в Украине – Песков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b2e/974/5cab2e974170d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b2e/974/5cab2e974170d.jpg Политика В Москве продолжают открещиваться от причастности к войне с Украиной

В Кремле открестились от обсуждения вопроса освобождения Донбасса с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, если он станет главой украинского государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает войну на востоке Украины "внутриукраинским конфликтом" и российский лидер Владимир Путин здесь якобы ни при чем.

На вопрос журналистов, готова ли Москва вести переговоры с Зеленским для установления мира на Донбассе, он цинично заявил, что Россия не является стороной конфликта и якобы сами украинцы должны во всем разобраться между собой.

"Вы знаете, что, собственно, президент Путин с самого начала этой истории (войны), он был и оставался сторонником серединного диалога. Кроме того, президент Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное – это не диалог с Москвой … Этот конфликт могут решить сами украинцы, если начнут говорить", – заявил Песков.

В то же время спикер Кремля не исключил, что переговоры между Зеленским и Путиным по украинско-российскому кризису возможны.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал лавные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.


В то же время известный российский блогер и финансист Слава Рабинович предостерег об опасности и рассказал, как Путин может подставить Зеленского. По его словам, хозяин Кремля и его окружение могут подвести Зеленского под импичмент для дестабилизации политической системы в Украине.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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Тег Россия, переговоры, Путин, Донбасс, Зеленский, Песков

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Источник:

УНИАН

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