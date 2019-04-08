Путин не будет решать судьбу Донбасса с победителем выборов в Украине – Песков
В Москве продолжают открещиваться от причастности к войне с Украиной
В Кремле открестились от обсуждения вопроса освобождения Донбасса с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, если он станет главой украинского государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает войну на востоке Украины "внутриукраинским конфликтом" и российский лидер Владимир Путин здесь якобы ни при чем.
На вопрос журналистов, готова ли Москва вести переговоры с Зеленским для установления мира на Донбассе, он цинично заявил, что Россия не является стороной конфликта и якобы сами украинцы должны во всем разобраться между собой.
"Вы знаете, что, собственно, президент Путин с самого начала этой истории (войны), он был и оставался сторонником серединного диалога. Кроме того, президент Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное – это не диалог с Москвой … Этот конфликт могут решить сами украинцы, если начнут говорить", – заявил Песков.
В то же время спикер Кремля не исключил, что переговоры между Зеленским и Путиным по украинско-российскому кризису возможны.
Как мы сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал лавные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.
В то же время известный российский блогер и финансист Слава Рабинович предостерег об опасности и рассказал, как Путин может подставить Зеленского. По его словам, хозяин Кремля и его окружение могут подвести Зеленского под импичмент для дестабилизации политической системы в Украине.
Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.
Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Путин не будет решать судьбу Донбасса с победителем выборов в Украине – Песков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хоть два раза на дебаты: у Порошенко ждут встречи с Зеленским
На сегодняшний день были озвучены две даты возможной встречи кандидатов в президенты
Дебаты с Порошенко будут: Зеленский назвал дату и место
Очная встреча между кандидатами на президентское кресло все же состоится