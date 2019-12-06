Путин не готов к миру на Донбассе – американский дипломат

Экс-посол США в Украине Джон Хербст / Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин не готов остановить агрессию на Донбассе и до сих пор надеется, что ему удастся заставить Украину отказаться от суверенитета. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст, сообщает "Укринформ".

"У меня очень небольшие ожидания (от переговоров в Париже – ред.). Путин продолжает считать, что мог бы заставить Украину потерять суверенитет. Украина не согласится на это – Президент Зеленский не согласится на это", - рассказал дипломат.

Хербст отметил, что Путин "пока не готов к тому, чтобы заключить достойный мир" и остановить агрессию на Донбассе. Этот процесс, по мнению дипломата, "займет определенное время". Также он прокомментировал возможные интересы Кремля перед "нормандской встречей" и отметил, что Путин надеется на необоснованные компромиссы со стороны Зеленского.

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"Но этого не произойдет, я думаю", – добавил экс-посол.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский уже озвучил свои приоритеты накануне встречи.

Тем временем в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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