Путин не хочет мира с Украиной: в Польше резко отреагировали на открытие Крымского моста

Сегодня, 11:14

Польские дипломаты указали на противоречия в словах и действия Москвы по отношению к Украине

Крымский мост. Фото: most.life
Крымский мост. Фото: most.life

Польша осуждает открытие Россией Керченского моста и считает, что эти действия Москвы отдаляют от урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Польские дипломаты считают, что заявления Москвы о стремлении к разрешению конфликта расходятся с делом, что четко демонстрирует незаконное строительство моста.

"Возведение так называемого Крымского моста Россией без разрешения украинской стороны противоречит позиции, принятой Генеральной ассамблеей ООН, и является еще одним четким нарушением принципов международного права. Действия России показывают, что достижение мирного решения с учетом интересов украинской стороны становится все сложнее. Они также противоречат неоднократным заверениям представителей российской администрации в том, что они стремятся к мирному разрешению конфликта с Украиной", – говорится в заявлении.

Варшава очередной раз напоминает, что не признает незаконную аннексию Крыма и организованны Кремлем псевдореферендум.

"Мы настоятельно призываем российскую сторону воздержаться от дальнейших нарушений территориальной целостности и независимости Украины. В то же время мы напоминаем, что в резолюции № 68/262 ГА ООН, принятой 27 марта 2014 года, международное сообщество отказалось признавать так называемый референдум о независимости (в Крыму), который был противозаконным, таким образом выразив свою поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – заявили поляки.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

После этого последовала негативная реакция и Запада.

  • Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.
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"Сегодня"

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