Путин не ограничится Скрипалем, будут и другие убийства – частная разведка США

Отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Британии это лишь один из эпизодов работы российских спецслужб, которые показали, что предательство не забывается и "перебежчики" будут наказаны. В США не исключают, что убийства по всему миру продолжатся.

Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарта, текст которого есть в распоряжении "Апострофа".

По его словам, с приходом к власти бывшего КГБшника Путина, российские спецслужбы стали более решительно действовать не только в самой России, но и за рубежом. Американцы отмечают, что Россия даже не особо пытается скрыть свой след в деянии спецслужб.

"Противники Кремля внутри страны и за рубежом стали гибнуть. И многие из этих операций, в том числе убийства журналистки Анны Политковской и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, были намеренно бесцеремонными. Использование редкого радиоактивного изотопа (полония-210) в убийстве Литвиненко сродни оставлению визитной карточки на месте преступления. Есть гораздо более тонкие способы убить кого-то, и Россия часто использует такие методы. Таким образом, нетрудно прийти к выводу, что Кремль хотел дать понять, что он ответственен за убийство Литвиненко. Так же, как и использование редкого нервно-паралитического вещества при отравлении Скрипаля было преднамеренным – еще один пример того, как россияне оставили "визитную карточку", – отмечают в Stratfor.

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В частной разведке объяснили, что убийства по всему миру противников Кремля не прекратятся.

"И эти "мокрые дела" не ограничивались Москвой или Лондоном. Враги Кремля были убиты в Украине, Турции, на Ближнем Востоке и даже в США. И, кроме того, вряд ли такие нападения скоро закончатся".

В США считают, что Путин начал менять правила "шпионских игр".

"Некоторые выразили уверенность, что Россия не стоит за отравлением Скрипаля, потому что люди, которые были помилованы и стали объектами шпионских обменов (и которые не вернулись к активной разведывательной работе против своей родной страны), как правило, не должны становиться жертвами возмездия. Аргумент заключается в том, что нападение на Скрипаля противоречило бы давно установленному протоколу в сфере шпионажа – такие действия могут подорвать саму концепцию шпионских обменов. Однако, учитывая бесстыдство, с которым российская разведка работает при Путине, и отсутствие реальных последствий этих наглых действий, по-видимому, нет никаких причин считать, что подобные правила будут соблюдаться. Действительно, в Кремле переписывают правила для нынешней войны разведок, как им заблагорассудится", – считают в Stratfor.

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Американские аналитики считают, что таким образом Кремль хочет напомнить своим разведчикам, что предательство крайне опасно – даже если человек покинет Россию, западные спецслужбы не смогут его защитить.

Как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

Позже появилась реакция МИД РФ на заявление Мэй о высылке российских дипломатов. В российском ведомстве заявили, что вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании.